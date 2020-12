Riaditelia švajčiarskych nemocníc vyzývajú na sprísnenie reštrikcií

Zürich 14. decembra (TASR) - Riaditelia piatich najväčších švajčiarskych nemocníc zaslali ministrovi zdravotníctva Alainovi Bersetovi list so žiadosťou o sprísnenie epidemiologických opatrení v krajine. S odvolaním sa na správy tamojších médií o tom v pondelok informovala agentúra Reuters.



Riaditelia nemocníc v Zürichu, Berne, Bazileji, Lausanne a Ženeve v liste uviedli, že pandémia ich prinútila odložiť operácie, a to aj pacientov v život ohrozujúcom stave. Upozornili tiež na skutočnosť, že na jednotkách intenzívnej starostlivosti je čoraz menej voľných lôžok. V piatich nemocniciach pritom od októbra odložili už vyše 4000 z plánovaných operácií.



Ministerstvo dosiaľ na ich list nereagovalo.



Švajčiarsko v ostatnom čase zaznamenáva denne približne 5000 nových prípadov nákazy. Od začiatku pandémie tam zaznamenali už vyše 380.000 prípadov nákazy, pričom len za posledných 28 dní sa novým koronavírusom nakazilo zhruba 1,3 percenta tamojších obyvateľov, uvádza Reuters.



Riaditelia nemocníc v nedeľňajšom liste vyjadrili obavu z toho, že tretia vlna nákazy by začiatkom nasledovného roka mohla spôsobiť kolaps zdravotníctva.



Gregor Zünd z Fakultnej nemocnice v Zürichu napríklad opísal, ako museli domov poslať mladého pacienta s rakovinovým nádorom, pretože preňho v nemocnici nemali miesto a nemohli ho operovať. "Som veľmi znepokojený. Situácia je veľmi napätá - jednotky intenzívnej starostlivosti v Berne, Zürichu aj (kantóne) Aargau sú už teraz takmer úplne obsadené a počet prípadov stále stúpa," povedal nedeľníku SonntagsZeitung, ktorý list zverejnil.



Švajčiarska vláda sprísnila uplynulý piatok reštrikcie a nariadila všetkým reštauráciám, obchodom i barom, aby svoje prevádzky zatvorili najneskôr o 19.00 h. Vláda tiež uviedla, že je potrebné snažiť sa o zníženie záťaže, akej sú vystavené nemocnice a zdravotníci.



Zünd uviedol, že by si želal úplný lockdown, a to aj vrátane zákazu lyžovania, aby bolo možné dostať šírenie nákazy v krajine pod kontrolu.