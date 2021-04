Riaditeľka Huawei požiadala o odklad konania v kauze vydania do USA

Vancouver 20. apríla (TASR) - Finančná riaditeľka spoločnosti Huawei Meng Wan-čou v pondelok požiadala kanadské úrady o štvormesačný odklad svojho konania vo veci vydania z Kanady do USA, pričom ako dôvod pre svoju obranu uviedla novozískané dokumenty od investičnej banky HSBC.



Finančná riaditeľka Meng - ktorej otcom je zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti - bojuje proti vydaniu do USA, kde čelí obvineniu z bankových podvodov a sprisahania v súvislosti s údajným porušovaním amerických sankcií zo strany dcérskej spoločnosti Huawei voči Iránu.



Právnici Meng požiadali, aby sa konanie, ktoré malo pokračovať koncom apríla, posunulo na 3. augusta. Chceli takto získať čas, aby mohli preskúmať dôkazy, ktoré podľa nich môžu pomôcť preukázať americkým úradom zavádzanie kanadských úradov ohľadom údajných zločinov Meng.



Spoločnosť Huawei pred súdom v Hongkongu vyhrala 12. apríla spor a získala záznamy od HSBC, investičnej banky, ktorá je v centre celého stíhania Meng za podvod.



Huawei sa predtým nepodarilo vymôcť tieto dokumenty na súde v Británii, kde spoločnosť HSBC sídli.



Ak sudca nepovolí odklad, súdne konanie s Meng bude pokračovať 26. apríla s tým, že sa skončí 14. mája, a to bez možnosti odvolania.