Riaditeľka múzea Louvre poukázala na chatrný stav budovy

Paríž 24. januára (TASR) - Riaditeľka parížskeho múzea Louvre Laurence des Carsová upozornila vo štvrtok francúzsku vládu na nepriaznivý stav budovy vrátane problémov s presakovaním vody, preplnenosťou či výkyvmi teplôt, ktoré ohrozujú expozície. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Des Carsová je prvou ženou na poste riaditeľa najnavštevovanejšieho múzea na svete. Svoje obavy opísala v liste francúzskej ministerke kultúry Rachide Datiovej ešte začiatkom tohto mesiaca. Niektoré z priestorov múzea sú podľa nej "vo veľmi chabom stave". V niektorých častiach presakuje voda a sú tam extrémne výkyvy teploty, čo ohrozuje zachovanie diel, dodala. List zverejnili vo štvrtok noviny Le Parisien.



Napriek rozpočtovým problémom vlády a zatvoreniu múzea Pompidou kvôli renovácii des Carsová zdôraznila, že Louvre si vyžaduje prestavbu, ktorá by bola pravdepodobne nákladná a technicky komplikovaná.



Len v priebehu minulého roka navštívilo toto múzeum dovedna 8,7 milióna ľudí, čo je približne dvojnásobok plánovanej kapacity.



Riaditeľka Louvru zároveň vyjadrila obavy v súvislosti s kvalitou zážitku návštevníkov. Vysoká návštevnosť totiž jeho historickej budove spôsobuje doslova "fyzickú záťaž", navyše "stravovacie možnosti a sociálne zariadenia sú čo do objemu nedostatočné, hlboko pod úrovňou medzinárodných štandardov", napísala des Carsová.



Aj najmodernejšia súčasť múzea - sklenená pyramída navrhnutá čínsko-americkým architektom I.M. Peiom z roku 1989 - je v dôsledku svojich "závažných nedostatkov" terčom kritiky, píše AFP. Podľa des Carsovej počas horúcich dní pôsobí ako skleník a stala sa "veľmi nehostinnou" i hlučnou.



"Je mojou povinnosťou riaditeľky biť na poplach v týchto otázkach a už som to niekoľkokrát urobila," povedala novinárom vo štvrtok pri uvedení novej výstavy "Louvre Couture", ktorá je spojením umeleckých diel a módy.



Približne 70 percent návštevníkov múzea Louvre tvorili vlani cudzinci. Najpopulárnejším exponátom je obraz Mony Lisy od Leonarda da Vinciho. Vystavený je v najväčšej sieni, v ktorej sa často tvoria dlhé rady. Podľa des Carsovej je potrebné "prehodnotiť" spôsob, akým je toto majstrovské dielo prezentované verejnosti. Ešte vlani navrhla, že v rámci múzea potrebuje svoju vlastnú vyhradenú časť.



Des Carsová sa funkcie ujala v roku 2021 a odvtedy opakovane verejne uviedla, že múzeum dosahuje svoj "bod zlomu". Jedným z jej najvýraznejších opatrení bolo predĺženie otváracích hodín a maximálny počet 30.000 návštevníkov za deň. Podporila tiež myšlienku vytvoriť okrem pyramídy aj druhý vchod do múzea v jeho východnej časti.