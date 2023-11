Riaditeľka výboru Červeného kríža rokovala s lídrom Hamasu

Ženeva 21. novembra (TASR) - Riaditeľka Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) Mirjana Spoljaricová sa v Katare stretla s politickým vodcom palestínskeho militantného hnutia Hamas Ismáíom Haníjom, aby dosiahla pokroky pri humanitárnych záležitostiach súvisiacich s ozbrojeným konfliktom Hamasu a Izraela. V pondelok to oznámil MVČK, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Spoljaricová sa počas návštevy osobitne stretla aj s predstaviteľmi Kataru, uviedol MVČK vo vyhlásení.



Dodal, že návšteva riaditeľky sa uskutočnila v rámci snáh o udržanie "priamych rokovaní so všetkými stranami s cieľom zlepšiť rešpektovanie humanitárneho práva". MVČK zdôraznil, že naďalej apeluje na nevyhnutnú ochranu všetkých obetí konfliktu a na zmiernenie katastrofickej humanitárnej situácie v Pásme Gazy.



Zároveň poukázal na to, že Spoljaricová sa v posledných týždňoch už viackrát stretla s rodinami rukojemníkov zadržiavaných v Gaze i s vysokopostavenými predstaviteľmi Izraela a s palestínskymi lídrami.



Tímy Červeného kríža stále poskytujú v Gaze životy zachraňujúcu pomoc, pričom MVČK "vyzýva na trvalý a bezpečný humanitárny prístup do tejto enklávy".



Červený kríž vydal toto vyhlásenie v čase, keď prebiehajú rokovania o prepustení niektorých z približne 240 rukojemníkov, ktorých militanti uniesli do Pásma Gazy pri útoku na Izrael začiatkom októbra.



MVČK pritom pomáhal pri prepustení štyroch rukojemník zadržiavaných v Gaze, ktorí boli prepustení pri dvoch samostatných udalostiach. Vo vyhlásení však MVČK poukázal na to, že sa nezúčastňuje na rokovaniach o prepustení rukojemníkov. "Ako neutrálny humanitárny sprostredkovateľ zostávame pripravení na uľahčenie akéhokoľvek budúceho prepúšťania, na ktorom sa strany dohodnú," dodal.



"Je potrebné dosiahnuť dohody, ktoré umožnia MVČK bezpečne vykonávať svoju prácu. MVČK nemôže preniknúť tam, kde sú zadržiavaní rukojemníci, a ani nepozná ich polohu," dodal tento výbor sídliaci v Ženeve.



Zároveň vyzval na to, aby bolo jeho tímom umožnené rukojemníkov navštíviť, aby sa ubezpečili o tom, že sú v poriadku, poskytli im lieky a umožnili im komunikáciu s rodinami.