Riaditeľka Národnej spravodajskej služby USA Gabbardová odstupuje
Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že Gabbardová robila skvelú prácu a bude chýbať.
Autor TASR,aktualizované
Washington 22. mája (TASR) - Riaditeľka americkej Národnej spravodajskej služby (DNI) Tulsi Gabbardová k 30. júnu odstúpi z funkcie. Ako dôvod uviedla zdravotný stav svojho manžela a jeho nedávno stanovenú diagnózu rakoviny kostí, píše TASR podľa správ agentúry Reuters, denníku The New York Post a televíznej stanice Fox News.
Gabbardová informovala amerického prezidenta Donalda Trumpa o svojom zámere odstúpiť počas ich piatkového stretnutia v Oválnej pracovni. V rezignačnom liste mu napísala, že je „hlboko vďačná za dôveru, ktorú jej prejavil, a za príležitosť viesť Úrad riaditeľa Národnej spravodajskej služby počas posledného roka a pol“.
„Môjmu manželovi Abrahamovi nedávno diagnostikovali extrémne zriedkavú formu rakoviny kostí. V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch ho čakajú veľké výzvy. V tejto chvíli musím odstúpiť z verejnej služby, aby som mohla byť po jeho boku a v tomto boji ho plne podporovať,“ napísala v liste.
Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že Gabbardová robila skvelú prácu a bude chýbať. Dočasne ju vo funkcii nahradí jej doterajší zástupca Aaron Lukas, oznámil.
Gabbardová je podľa denníka The New York Post a agentúry AFP kritičkou intervencií USA v zahraničí. Navzdory tomu vo svojom liste nespomína vojnu proti Iránu. Bývalá demokratická kongresmanka sa podľa stanice NBC News nikdy nedostala do prezidentovho vnútorného kruhu.
Zdroj oboznámený so situáciou pre agentúru Reuters uviedol, že Gabbardovú prinútil odstúpiť Biely dom. Trump v minulosti naznačil iné názory najmä v prístupe k Iránu. V marci vyhlásil, že je v otázke jadrových ambícií Teheránu „miernejšia“ ako on.
DNI koordinuje činnosť všetkých 18 amerických spravodajských služieb (CIA, NSA, FBI Intelligence, DIA, NGA, atď.) a zodpovedá za prípravu dennej spravodajskej prípravy pre prezidenta.
Gabbardová bude po ministerke spravodlivosti Pam Bondiovej, ministerke pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemovej a ministerke práce Lori Chavezovej-DeRemerovej stane štvrtou členkou Trumpovho kabinetu, ktorá odstúpi z funkcie.
