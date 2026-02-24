< sekcia Zahraničie
Riaditeľka parížskeho múzea Louvre odstúpila z funkcie
Autor TASR
Paríž 24. februára (TASR) - Riaditeľka parížskeho múzea Louvre Laurence des Carsová po viacerých škandáloch vrátane októbrovej krádeže šperkov a vyšetrovania podvodov a štrajkoch zamestnancov v utorok odstúpila z funkcie. Rezignáciu odovzdala do rúk francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, píše TASR podľa správ agentúr Reuters, AFP a DPA.
Elyzejský palác oznámil, že prezident rezignáciu prijal a vyzdvihol „akt zodpovednosti v čase, keď najväčšie múzeum sveta potrebuje upokojenie a nový silný impulz na realizáciu rozsiahlych bezpečnostných a modernizačných projektov“.
Do Louvru sa v októbri vlámali zlodeji a ukradli historické šperky v hodnote približne 88 miliónov eur, ktoré sa stále nenašli. Okrem toho prevádzku múzea opakovane narušili štrajky zamestnancov proti zlým pracovným podmienkam alebo technické problémy ako napríklad únik vody.
