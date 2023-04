Riaditeľka školy, ktorá odstúpila kvôli soche Dávida, je vo Florencii

Rím 29. apríla (TASR) - Bývalá riaditeľka školy z amerického štátu Florida, ktorá bola nútená odstúpiť po tom, ako sa žiaci jej školy v rámci umeleckej výchovy prostredníctvom fotografií oboznámili s Michelangelovou ikonickou sochou nahého Dávida, si v piatok vo Florencii prezrela toto dielo na vlastné oči.



Pre agentúru AP to potvrdila riaditeľka múzea Galleria dell'Accademia vo Florencii, kde je socha Dávida hlavnou atrakciou. Bývalá riaditeľa školy v Tallahassee Hope Carrasquillová prišla do galérie spolu s manželom a dvomi deťmi.



AP pripomenula, že súčasťou vyučovacieho predmetu náuka o umení v škole v Tallahassee boli aj prezentácie snímok Michelangelovho Dávida a Botticelliho obrazu Zrodenie Venuše. Obe diela znázorňujú nahé postavy, čo sa mnohým rodičom detí vo veku 11-12 rokov nepáčilo.



Carrasquillová v marci odstúpila z funkcie riaditeľky školy po tom, ako jeden z rodičov vyhlásil, že socha Dávida je pornografická.



Ďalší rodičia sa sťažovali, že neboli vopred informovaní, že ich deťom bude počas vyučovacej hodiny s tematikou renesancie ukázaná nahá postava.



Riaditeľka galérie vo Florencii Cecilie Hollbergová vo svojom vyhlásení uviedla, že bolo pre ňu potešením privítať Hope Carrasquillovú s rodinou a "predstaviť jej krásy galerijnej zbierky.



Dodala, že exriaditeľke ukázala "aj sochu Dávida, ktorá nemá nič spoločné s pornografiou".



"Je to majstrovské dielo, predstavuje symbol čistoty a nevinnosti, víťazstvo dobra nad zlom," spresnila galeristka vo vyhlásení.



Hollbergová dodala, že nahota diela "je jasným vyjadrením posolstva renesancie, ktorá stavia človeka do centra pozornosti".



"Socha Dávida na mňa urobila veľký dojem," povedala Carrasquillová pre denník La Repubblica.



"Nevedela som, že celá galéria bola postavená kvôli nej. Je to nádherné a som naozaj šťastná, že som tu," dodala.



Michelangelova mramorová socha zobrazuje biblického Dávida nahého, s prakom cez plece a skalou v ruke, pripraveného na boj s Goliášom.



Hollbergová poznamenala, že v súčasnosti viac ako 50 percent návštevníkov galérie prichádza zo Spojených štátov.



Prípad Carrasquillovej vyvolal rozruch aj v samotnej Florencii, a to v podobe vášnivej debaty o umení a pornografii, ktorá vyvrcholila pozvaním pedagogičky do mesta - adresoval jej ho primátor Dario Nardella. Ten v sobotu americkú hostku prijal v mestskom paláci Palazzo Vecchio.