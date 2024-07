Riaditeľka Tajnej služby USA po atentáte na Trumpa odstúpila

Washington 23. júla (TASR) — Kimberly Cheatleová, riaditeľka Tajnej služby Spojených štátov (USSS), ktorá má za úlohu ochranu predstaviteľov štátu, v utorok odstúpila zo svojej funkcie. Urobila tak deň po tom, čo pred výborom Snemovne reprezentantov priznala, že služba zlyhala, keď 13. júla nezabránila atentátu na exprezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP odvolávajúcej sa na americké médiá.



Cheatleovú vymenoval za šéfku USSS americký prezident Joe Biden v septembri 2022. Na pondelkovom vypočutí v Kongrese povedala, že v prípade útoku na Trumpa preberá plnú zodpovednosť za všetky zlyhania v oblasti bezpečnosti. Útok označila za "najväčšie operačné zlyhanie" USSS za posledné desaťročia.



Ďalej zdôraznila, že vina za toto zlyhanie by v žiadnom prípade nemala byť zvaľovaná na partnerské orgány činné v trestnom konaní na federálnej, štátnej a miestnej úrovni. Cheatleová zároveň odmietla rezignovať a vyhlásila, že "momentálne som ten najlepší človek na riadenie tajnej služby".



Útok na Trumpa, nominanta Republikánskej strany do novembrových prezidentských volieb, sa odohral počas predvolebného zhromaždenia v americkom štáte Pensylvánia. Na Trumpa vystrelil poloautomatickou puškou 20-ročný T. H. Crooks, pričom exprezidentovi zasiahol hornú časť pravého ucha, jedného účastníka podujatia zabil a ďalších dvoch ľudí zranil. Útočníka následne zastrelili agenti USSS.



Crooksovi, vyzbrojenému poloautomatickou puškou, sa počas predvolebného mítingu podarilo vyliezť na strechu s priamym výhľadom na pódium, pričom sa nachádzal len asi 150 metrov od Trumpa.



Postup USSS bol po atentáte kritizovaný. Objavili sa aj správy, že jej agenti si podozrivé správanie Crooksa všimli už pred Trumpovým vystúpením, no exprezidentovi dovolili vyjsť na pódium.



Hovorca USSS Anthony Guglielmi cez víkend podľa denníkov New York Times a Washington Post priznal, že agentúra opakovane zamietla žiadosti o navýšenie zdrojov na ochranu Trumpa. Cheatleová na vypočutí v Kongrese povedala, že bezpečnosť exprezidenta bola zvýšená už pred atentátom. Republikánski aj demokratickí zákonodarcovia ju už v pondelok vyzvali, aby odstúpila.