Šéfka UNICEF-u navštívila Pásmo Gazy, vyzvala na humanitárne prímerie

Ženeva/Gaza 15. novembra (TASR) - Výkonná riaditeľka Detského fondu OSN (UNICEF) Catherine Russellová v stredu navštívila Pásmo Gazy a odsúdila hrozivé scény, ktorých bola svedkom. Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas vyzvala, aby zastavili túto hrôzu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



"To, čo som videla a počula, bolo zničujúce. (Tamojší obyvatelia) znášali opakované bombardovanie, straty a vysídlenie," uviedla Russelová vo vyhlásení. Podľa jej slov nemá milión detí v Pásme Gazy kam ísť do bezpečia.



Riaditeľka UNICEF-u patrí medzi málo medzinárodných predstaviteľov, ktorí navštívili Pásmo Gazy po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra. V nemocnici v meste Chán Júnis na juhu tejto palestínskej enklávy sa stretla s deťmi, ich rodinami a pracovníkmi UNICEF-u.



Russelová vyzvala na "okamžité humanitárne prímerie" a umožnenie poskytovania pomoci do Gazy bez obmedzení. Dodala, že "na novorodeneckom oddelení v nemocnici sa bábätká držali pri živote v inkubátoroch, zatiaľ čo sa lekári obávali, ako dokážu udržať stroje v chode bez paliva".



Vojna v Pásme Gazy vypukla po útoku Hamasu na izraelské územie, ktorý si vyžiadal asi 1200 obetí, najmä civilistov. Militanti ďalších zhruba 240 ľudí zajali ako rukojemníkov.



Izrael reagoval odvetnými útokmi na Gazu, pri ktorých podľa palestínskych úradov riadených Hamasom zahynulo 11.320 ľudí. Viac ako 4600 z nich boli deti, upozornila Russellová.



"Mnoho detí je nezvestných a predpokladá sa, že sú pochované pod troskami zrútených budov a domov, čo je tragický výsledok použitia výbušných zbraní v obývaných oblastiach," dodala. Obe strany konfliktu sa podľa nej dopúšťajú vážneho násilia na deťoch.