Riaditeľku estónskeho múzea odsúdili v Rusku na 10 rokov väzenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Smorževskihh-Smirnovová je od leta 2024 na zozname osôb, po ktorých pátra ruské ministerstvo vnútra.

Autor TASR
Moskva 25. septembra (TASR) - Súd v Rusku odsúdil riaditeľku múzea v estónskom meste Narva na desať rokov odňatia slobody za „šírenie dezinformácií o ruskej armáde a rehabilitovanie nacizmu.“ S odvolaním sa na ruské nezávislé médiá o tom vo štvrtok informovala britská stanica BBC a estónsky spravodajský web ERR, píše TASR.

Súd v Moskve vyniesol svoj verdikt v neprítomnosti obžalovanej. Okrem straty slobody Marii Smorževskihh-Smirnovovej aj na päť rokov zakázal spravovať webové stránky. Prokuratúra pre odsúdenú žiadala vyšší trest - 12 rokov väzenia.

Smorževskihh-Smirnovová je od leta 2024 na zozname osôb, po ktorých pátra ruské ministerstvo vnútra.

V Rusku bola Smorževskihh-Smirnovová obvinená v súvislosti s tým, že 9. mája v rokoch 2023 a 2024 bola nápomocná pri tom, keď bol na hradbách Narvského hradu, v ktorom sa nachádza aj múzeum, vyvesený bilbord s vyobrazením ruského prezidenta Vladimira Putina a nápisom „Putin - vojnový zločinec“ v angličtine.

Transparent bol viditeľný aj v ruskom meste Ivangorod, ktoré sa rozprestiera na opačnom brehu rieky Narva tvoriacej prirodzenú hranicu medzi Estónskom a Ruskom.

Spomínaná kampaň Narvského múzea sa začala v roku 2023 po tom, čo bola na brehu Narvy v ruskom Ivangorode nainštalovaná veľkoplošná obrazovka, na ktorej sa smerom na estónsku stranu vysielal koncert ku Dňu víťazstva so sovietskymi a ruskými vlasteneckými piesňami.
