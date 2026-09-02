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Riaditeľku nadácie zadržali za údajné šírenie dezinformácií o armáde
Moniavovú, ktorá vedie nadáciu Dom s majákom, v stredu ráno predviedli na výsluch do sídla Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie.
Autor TASR
Moskva 2. septembra (TASR) - Polícia v Rusku zadržala riaditeľku charitatívnej nadácie, ktorá pomáha ťažko chorým deťom a podporuje detské hospice. Lida Moniavová čelí obvineniu zo šírenia údajne nepravdivých informácií o ruskej armáde. Agentúre AFP to povedal jej právnik, píše TASR.
Moniavovú, ktorá vedie nadáciu Dom s majákom, v stredu ráno predviedli na výsluch do sídla Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (Sledkom) a polícia prehľadala aj jej bydlisko, doplnila stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).
Právnik Michail Biriukov uviedol, že zadržanie jeho mandantky súvisí s jej príspevkom na sociálnej sieti Telegram, ktorý zverejnila v roku 2023 pri príležitosti prvého výročia vojny Ruska proti Ukrajine. Moniavová v ňom citovala údaje Organizácie Spojených národov (OSN) o tisícoch civilných obetí vojny na Ukrajine. Písala aj o hlbokej traume, ktorú v dôsledku vojny utrpeli ľudia v oboch krajinách.
Prokuratúra teraz Moniavovú viní zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde a z podnecovania nenávisti. Ak ju uznajú vinnou, hrozí jej desať rokov väzenia. Moniavová počas výsluchu pred vyšetrovateľmi Sledkomu svoju vinu poprela.
Stanica RFE/RL s odvolaním sa na Biriukova doplnila, že súd v Moskve vo štvrtok rozhodne o Moniavovej vzatí do väzby.
Odkedy Rusko vo februári 2022 spustilo inváziu na Ukrajinu, ruská polícia zadržala za prejav nesúhlasu s vojnou tisíce ľudí. Tých, ktorí zverejňujú kritiku ruskej armády, prokuratúra obviňuje zo šírenia „falošných správ“ o ruských ozbrojených silách.
Po vypuknutí vojny na Ukrajine ruský štátny úrad pre dohľad nad médiami, komunikáciou a internetom (Roskomnadzor) nariadil domácim spravodajským médiám, aby pri informovaní o konflikte používali iba oficiálne ruské zdroje a informácie poskytnuté ruským ministerstvom obrany.
Nadáciu Dom s majákom založila Moniavová v roku 2018 s cieľom poskytovať paliatívnu starostlivosť ťažko chorým deťom a mladým dospelým do 30 rokov. Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu spustila aj projekt na pomoc ukrajinským utečencom v Rusku.
Moniavovú, ktorá vedie nadáciu Dom s majákom, v stredu ráno predviedli na výsluch do sídla Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (Sledkom) a polícia prehľadala aj jej bydlisko, doplnila stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).
Právnik Michail Biriukov uviedol, že zadržanie jeho mandantky súvisí s jej príspevkom na sociálnej sieti Telegram, ktorý zverejnila v roku 2023 pri príležitosti prvého výročia vojny Ruska proti Ukrajine. Moniavová v ňom citovala údaje Organizácie Spojených národov (OSN) o tisícoch civilných obetí vojny na Ukrajine. Písala aj o hlbokej traume, ktorú v dôsledku vojny utrpeli ľudia v oboch krajinách.
Prokuratúra teraz Moniavovú viní zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde a z podnecovania nenávisti. Ak ju uznajú vinnou, hrozí jej desať rokov väzenia. Moniavová počas výsluchu pred vyšetrovateľmi Sledkomu svoju vinu poprela.
Stanica RFE/RL s odvolaním sa na Biriukova doplnila, že súd v Moskve vo štvrtok rozhodne o Moniavovej vzatí do väzby.
Odkedy Rusko vo februári 2022 spustilo inváziu na Ukrajinu, ruská polícia zadržala za prejav nesúhlasu s vojnou tisíce ľudí. Tých, ktorí zverejňujú kritiku ruskej armády, prokuratúra obviňuje zo šírenia „falošných správ“ o ruských ozbrojených silách.
Po vypuknutí vojny na Ukrajine ruský štátny úrad pre dohľad nad médiami, komunikáciou a internetom (Roskomnadzor) nariadil domácim spravodajským médiám, aby pri informovaní o konflikte používali iba oficiálne ruské zdroje a informácie poskytnuté ruským ministerstvom obrany.
Nadáciu Dom s majákom založila Moniavová v roku 2018 s cieľom poskytovať paliatívnu starostlivosť ťažko chorým deťom a mladým dospelým do 30 rokov. Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu spustila aj projekt na pomoc ukrajinským utečencom v Rusku.