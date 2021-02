Riaditeľom archeoparku v Pompejach sa stal nemecký archeológ

Rím 21. februára (TASR) - Novým riaditeľom archeologického parku v Pompejach sa stal Gabriel Zuchtriegel, archeológ pôvodom z Nemecka. V sobotu jeho vymenovanie oznámil taliansky minister kultúry Dario Franceschini, podľa ktorého záujem o tento post malo ďalších 43 kandidátov, vrátane desiatich Netalianov. Uviedla to agentúra AP.



Zuchtriegel má skúsenosti s riadením podobných inštitúcií v Taliansku, keďže bol riaditeľom štátneho archeologického parku Paestum e Velia, zapísaného do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.



Na tento post nastúpil po tom, čo Taliansko v roku 2015 začalo presadzovať, že posty riaditeľov štátnych múzeí ponúkne zahraničným kandidátom. Táto zmena má priniesť nové nápady a prístupy k vedeniu kultúrnych inštitúcií.



Ministerstvo kultúry uviedlo, že Zuchtriegel má od roku 2020 aj talianske občianstvo.



Vymenovanie 39-ročného Zuchtriegla však vyvolalo vo vedeckej rade archeoparku aj nespokojnosť. Svoju demisiu medzičasom oznámili dvaja z jej štyroch členov — vedci Stefano De Caro a Irene Bragantiniová, informoval denník Corriere della Serra. Na vysvetlenie uviedli, že spoluprácu s novým riaditeľom si nedokážu predstaviť.



Archeologické nálezy v ruinách Pompejí priniesli v posledných rokoch zaujímavé objavy a na ďalších lokalitách sa vykopávky ešte ani nezačali. Začiatkom roku 2015 aj samotný Zuchtriegel pracoval na projekte, ktorý zahŕňal i oblasť Pompejí.



V rozhovore pre taliansku štátnu televíziu RaiNews24 Zuchtriegel povedal, že jeho nové zamestnanie bude "veľkou výzvou". Dodal, že je to jeho "životný sen" a "obrovská zodpovednosť".



Podľa jeho názoru sú Pompeje "živým miestom", a to nielen s odkazom na nedávne objavy, ale aj na kultúrne podujatia, ktoré sa tam zvyknú konať.



Pompeje, mesto zničené v roku 79 výbuchom sopky Vezuv, zažívaj podľa AP znovuzrodenie. Po rokoch, keď časti odkrytých lokalít poškodila erózia, vplyvy počasia či nedostatok údržby, Taliansku hrozilo, že príde o financovanie z Európskej únie. Podniklo však kroky, ktoré urobili z Pompejí mesto bezpečné pre svojich návštevníkov a atraktívne aj pre odborníkov.



Pompeje patria k najviac navštevovaným turistickým lokalitám v Taliansku. V roku 2019, rok pred pandémiou, ktorá výrazne utlmila cestovný ruch, prilákali štyri milióny návštevníkov.