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Riaditeľom Slovenského inštitútu vo Varšave je opäť Adrián Kromka
Nový riaditeľ chce nadviazať na dobrú spoluprácu s Českým centrom a pripravovať spoločné projekty.
Autor TASR
Varšava 4. septembra (TASR) - Novým riaditeľom Slovenského inštitútu vo Varšave sa od utorka stal Adrián Kromka, ktorý sa na túto pozíciu vracia po štyroch rokoch. Vo funkcii vystriedal Milana Novotného, ktorý 31. augusta ukončil štvorročnú diplomatickú misiu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Kromka už Slovenský inštitút vo Varšave viedol v rokoch 2018 až 2022. Predtým pôsobil aj ako konzul na dnes už neexistujúcom Generálnom konzuláte SR v Krakove. „Poznám teritórium, poznám krajinu vyslania, poznám agendu, pretože som tu už pôsobil,“ uviedol pre TASR.
Jeho cieľom je pokračovať v prezentácii Slovenska v Poľsku prostredníctvom kultúrnej diplomacie, prepájať partnerov v oboch krajinách a rozšíriť aktivity inštitútu mimo Varšavy. Osobitný dôraz chce klásť na prepojenie štátov cez Vysoké Tatry. „Chceme ukázať našim poľským priateľom, partnerom, predstaviteľom, že Tatry nás nerozdeľujú, ale spájajú,“ povedal Kromka. Inštitút plánuje pokračovať vo výučbe slovenského jazyka a spolupráci so slovenskými umelcami, univerzitami, honorárnymi konzulmi a krajanskou komunitou.
Nový riaditeľ chce nadviazať na dobrú spoluprácu s Českým centrom a pripravovať spoločné projekty. SR a ČR majú podľa neho v Poľsku viaceré témy, ktoré môžu prezentovať spoločne.
Kromka pred súčasným pôsobiskom pracoval ako prednosta mestského úradu v Poprade. V roku 2022 bol za stranu Hlas-SD zvolený do mestského zastupiteľstva v Poprade. Zo 112. miesta neúspešne kandidoval vo voľbách do NR SR v roku 2023. Kromka a Novotný sa vo vedení inštitútu striedajú od roku 2013.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Kromka už Slovenský inštitút vo Varšave viedol v rokoch 2018 až 2022. Predtým pôsobil aj ako konzul na dnes už neexistujúcom Generálnom konzuláte SR v Krakove. „Poznám teritórium, poznám krajinu vyslania, poznám agendu, pretože som tu už pôsobil,“ uviedol pre TASR.
Jeho cieľom je pokračovať v prezentácii Slovenska v Poľsku prostredníctvom kultúrnej diplomacie, prepájať partnerov v oboch krajinách a rozšíriť aktivity inštitútu mimo Varšavy. Osobitný dôraz chce klásť na prepojenie štátov cez Vysoké Tatry. „Chceme ukázať našim poľským priateľom, partnerom, predstaviteľom, že Tatry nás nerozdeľujú, ale spájajú,“ povedal Kromka. Inštitút plánuje pokračovať vo výučbe slovenského jazyka a spolupráci so slovenskými umelcami, univerzitami, honorárnymi konzulmi a krajanskou komunitou.
Nový riaditeľ chce nadviazať na dobrú spoluprácu s Českým centrom a pripravovať spoločné projekty. SR a ČR majú podľa neho v Poľsku viaceré témy, ktoré môžu prezentovať spoločne.
Kromka pred súčasným pôsobiskom pracoval ako prednosta mestského úradu v Poprade. V roku 2022 bol za stranu Hlas-SD zvolený do mestského zastupiteľstva v Poprade. Zo 112. miesta neúspešne kandidoval vo voľbách do NR SR v roku 2023. Kromka a Novotný sa vo vedení inštitútu striedajú od roku 2013.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)