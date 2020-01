Riaditeľovi Human Rights Watch zamietli vstup do Hongkongu

Hongkong 12. januára (TASR) - Riaditeľ ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch (HRW) Kenneth Roth v nedeľu oznámil, že mu bol odopretý vstup do Hongkongu, kde plánoval realizovať výročnú správu HRW po tom, čo sa v tejto osobitnej administratívnej oblasti Číny už niekoľko mesiacov konajú protivládne prodemokratické protesty. Informovala o tom agentúra AFP.



"Chcel som sa zamerať na prehlbujúce sa útoky Pekingu voči medzinárodnému úsiliu o dodržiavanie ľudských práv," uviedol Roth vo vyhlásení. "To, že mi bol vstup do Hongkongu zamietnutý, veľmi jasne ilustruje daný problém," dodal.



Dlhoročný šéf HRW, ktorá sídli v New Yorku, vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Twitter povedal, že hongkonskí predstavitelia ho zastavili na letisku.



Čína v decembri 2019 uvalila sankcie na americké neziskové organizácie vrátane HRW. Išlo o odplatu za nový americký zákon o ľudských právach a demokracii v Hongkongu prijatý v Spojených štátoch, ktorý vyjadril účastníkom protestov v Hongkongu podporu.



Roth sa takto pridal k narastajúcemu počtu akademikov, výskumníkov, politikov a aktivistov, ktorým bol v posledných rokoch za otvorenú kritiku Číny odmietnutý vstup do krajiny.



Hongkongom, ktorý je osobitnou administratívnou oblasťou Číny, otriasajú protivládne protesty od 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny. Medzičasom sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na hesle "jedna krajina, dva systémy".



Protestujúci požadujú aj to, aby správkyňa Hongkongu Carrie Lamová, ktorá čelí medzinárodnej kritike za prístup k demonštráciám a odmietanie podrobného vyšetrovania správ o policajnej brutalite voči protestujúcim, odstúpila zo svojej funkcie.