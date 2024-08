RIADNA PÁLKA: Vzácna figúrka sa predala za viac než milión eur

Washington 20. augusta (TASR) – Extrémne vzácna prototypová figúrka Boba Fetta zo sveta Star Wars sa v aukcii predala za 1.342.000 amerických dolárov. Informovala o tom v noci na utorok agentúra UPI, píše TASR.



Figúrka sa stala tak najdrahšou dosiaľ predanou hračkou na svete a zároveň najdrahším predmetom zo sveta Star Wars, ktorý nebol použitý ako rekvizita vo filme, dodáva aukčná spoločnosť Goldin.



Celkovo bolo vyrobených iba 30 prototypových figúrok Boba Fetta s drážkou v tvare J, ktoré boli schopné vystreľovať rakety. Hračka sa nedostala do sériovej výroby, pretože vystreľovaná raketa mohla zraniť deti.



Aukčný dom Goldin označil stav draženej figúrky za najlepší z troch, ktoré dodnes existujú. Podobná figúrka sa do aukcie dostala aj v júni. Predala sa za 525.000 dolárov a stala sa tak najdrahšou starožitnou vydraženou hračkou na svete. Od teraz predanej figúrky hračky sa líšila v malom detaile – vystreľovací mechanizmus mal drážku v tvare L. Takýchto figúrok vzniklo iba 70 kusov.



Popis hračky pred aukciou ju označoval za svätý grál zberateľských predmetov s hodnotou a dopytom porovnateľným so zberateľskými kartičkami bejzbalových hviezd ako Honus Wagner a Mickey Mantle. Kartička s Wagnerom sa v auguste roku 2022 predala v aukcii za 7,25 milióna amerických dolárov, kartička s Mantlom sa o necelý mesiac neskôr predala za 12,6 milióna amerických dolárov.