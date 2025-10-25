< sekcia Zahraničie
Riazanská rafinéria odstavila destilačnú jednotku po útoku dronom
Podľa miestnych úradov sú takéto útoky príčinou nedostatku palív do motorových vozidiel vo viacerých ruských regiónoch.
Autor TASR
Moskva 25. októbra (TASR) - Štvrtá najväčšia ruská rafinéria, ktorá sa nachádza v meste Riazaň juhovýchodne od Moskvy, odstavila 23. októbra primárnu destilačnú jednotku ropy po ukrajinskom útoku dronom, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Ukrajina zintenzívňuje útoky na ruskú energetickú infraštruktúru, keďže v mierových rokovaniach, ktoré sprostredkoval americký prezident Donald Trump, sa nedosiahol významný pokrok.
Aj podľa štvrtkových vyjadrení Generálneho štábu Ukrajiny zasiahli ropnú rafinériu v Riazani ukrajinské ozbrojené sily.
Ako uvádzajú zdroje agentúry Reuters, destilačná jednotka CDU-4 bola vo štvrtok narýchlo odstavená, keď po útoku dronom začala horieť. Zariadenie dokáže spracovať štyri milióny metrických ton ročne resp. 80.000 barelov denne, t.j. približne štvrtinu celkovej kapacity rafinérie.
Jej vlastníkom je ropná spoločnosť Rosnefť, ktorá však situáciu nekomentovala. Rafinéria naďalej pokračuje v spracúvaní ropy, no pri zníženom objeme, pričom podľa jedného zo zdrojov agentúry Reuters boli odstavené aj niektoré zariadenia v blízkosti destilačnej jednotky, ako napr. reformér, jednotka na hydrogenáciu vákuových destilátov a zariadenie na katalytické krakovanie.
V roku 2024 rafinéria spracovala 13,1 milióna ton ropy, pričom vyrobila 2,3 milióna ton benzínu, 3,4 milióna ton nafty a 4,2 milióna ton vykurovacieho oleja.
