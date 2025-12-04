< sekcia Zahraničie
Riberová: Snaha EÚ znižovať byrokraciu vytvára chaos a neistotu
Von der Leyenová obhajovala dereguláciu v prejave minulý mesiac v dánskej Kodani.
Autor TASR
Brusel 4. decembra (TASR) - Snaha Európskej únie znižovať byrokraciu podľa výkonnej podpredsedníčky Európskej komisie (EK) Teresy Riberovej vytvára neistotu pre podniky a chaos v inštitúciách EÚ. Vo štvrtkovom vyjadrení v Bruseli tak otvorene kritizovala svoju nadriadenú, predsedníčku EK Ursulu von der Leyenovú, informuje TASR podľa správy portálu Politico.
„Príliš často máme pocit, že to nie je zjednodušenie, ale chaotická kombinácia vecí, ktorá končí neistotou,“ vyhlásila Riberová. Vo svojej funkcii dohliada na transformáciu hospodárstva EÚ smerom k udržateľnosti, ekologickej a klimatickej politike. Doplnila, že rokovania EK s členskými štátmi a europoslancami sa zvrhli na „strašné politické divadlo“.
Vyjadrenia španielskej eurokomisárky predstavujú doteraz najvážnejší odpor voči iniciatívam von der Leyenovej, ktorá pred rokom po svojom potvrdení v druhom funkčnom období odštartovala rozsiahle úsilie o zjednodušenie regulačných pravidiel bloku.
Súčasťou je séria takzvaných „omnibusových“ balíkov – od dodávateľských reťazcov až po poľnohospodárske financovanie a migráciu – ktoré vznikajú v prostredí EK s minimálnymi konzultáciami, píše Politico. Európska ombudsmanka Teresa Anjinhová minulý týždeň kritizovala ich predkladanie pre procedurálne nedostatky a označila ich za formu „nesprávneho úradného postupu“.
Riberová je po nemeckej predsedníčke druhou najvyššie postavenou predstaviteľkou EK a uznáva, že je dôležité vyhnúť sa duplicite, zjednotiť postupy, zrýchliť procesy a zvýšiť jasnosť pre podniky. Podľa nej však tieto snahy nesmú „zájsť príliš ďaleko“.
„Deregulácia odstraňuje ochranné mechanizmy, prenáša náklady na občanov a daňovníkov, vytvára neistotu a odrádza od investícií,“ upozornila. „Je to istý druh trumpistického prístupu, ktorý je v rozpore so stabilitou, spoľahlivosťou a predvídateľnosťou,“ dodala s tým, že takýto prístup oslabuje štandardy EÚ, znižuje dôveryhodnosť jednotného trhu a prehlbuje nerovnosti.
Von der Leyenová obhajovala dereguláciu v prejave minulý mesiac v dánskej Kodani. „Keď sa pozrieme na zjednodušenie, všetci sa zhodneme, že ho potrebujeme – potrebujeme dereguláciu,“ uviedla predsedníčka EK.
„Príliš často máme pocit, že to nie je zjednodušenie, ale chaotická kombinácia vecí, ktorá končí neistotou,“ vyhlásila Riberová. Vo svojej funkcii dohliada na transformáciu hospodárstva EÚ smerom k udržateľnosti, ekologickej a klimatickej politike. Doplnila, že rokovania EK s členskými štátmi a europoslancami sa zvrhli na „strašné politické divadlo“.
Vyjadrenia španielskej eurokomisárky predstavujú doteraz najvážnejší odpor voči iniciatívam von der Leyenovej, ktorá pred rokom po svojom potvrdení v druhom funkčnom období odštartovala rozsiahle úsilie o zjednodušenie regulačných pravidiel bloku.
Súčasťou je séria takzvaných „omnibusových“ balíkov – od dodávateľských reťazcov až po poľnohospodárske financovanie a migráciu – ktoré vznikajú v prostredí EK s minimálnymi konzultáciami, píše Politico. Európska ombudsmanka Teresa Anjinhová minulý týždeň kritizovala ich predkladanie pre procedurálne nedostatky a označila ich za formu „nesprávneho úradného postupu“.
Riberová je po nemeckej predsedníčke druhou najvyššie postavenou predstaviteľkou EK a uznáva, že je dôležité vyhnúť sa duplicite, zjednotiť postupy, zrýchliť procesy a zvýšiť jasnosť pre podniky. Podľa nej však tieto snahy nesmú „zájsť príliš ďaleko“.
„Deregulácia odstraňuje ochranné mechanizmy, prenáša náklady na občanov a daňovníkov, vytvára neistotu a odrádza od investícií,“ upozornila. „Je to istý druh trumpistického prístupu, ktorý je v rozpore so stabilitou, spoľahlivosťou a predvídateľnosťou,“ dodala s tým, že takýto prístup oslabuje štandardy EÚ, znižuje dôveryhodnosť jednotného trhu a prehlbuje nerovnosti.
Von der Leyenová obhajovala dereguláciu v prejave minulý mesiac v dánskej Kodani. „Keď sa pozrieme na zjednodušenie, všetci sa zhodneme, že ho potrebujeme – potrebujeme dereguláciu,“ uviedla predsedníčka EK.