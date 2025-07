Riberová: Snahám EÚ riešiť vplyvy klimatickej krízy bráni zbabelosť

Brusel 2. júla (TASR) - Snahám EÚ riešiť dôsledky klimatickej krízy bráni politická zbabelosť, vyhlásila výkonná podpredsedníčka Európskej komisie pre čistú, spravodlivú a konkurencieschopnú transformáciu Teresa Riberová. Denníku The Guardian dala rozhovor v čase, keď Európu sužuje vlna horúčav a vo viacerých krajinách padajú teplotné rekordy, informuje TASR.



Riberová podotkla, že aj keď sú vplyvy zmeny klímy čoraz zjavnejšie, úsilie o ich zmiernenie sa stále nepremieta do náležitých opatrení. „Keď sa pozriete na (teplotnú) mapu Európy, je to hrozné,“ povedala o bezprecedentných júnových teplotách, ktoré zaznamenali v Španielsku, Portugalsku aj Británii.



V krajinách na Pyrenejskom polostrove sa teplota koncom júna vyšplhala na 46 stupňov Celzia. Takúto teplotu vzduchu namerali v sobotu španielskej provincii Huelva, v portugalskom meste Mora potom o deň neskôr bolo ešte o 0,6 stupňa viac. V oboch štátoch išlo o rekord za mesiac jún.



„Sú to absolútne hrozné teploty, ktoré majú veľmi vážny vplyv na ekosystémy, hospodárstvo a zdravie. A myslím si, že zatiaľ nedošlo k skutočnému posunu od titulkov o extrémnych meteorologických javoch k príprave ľudí a pochopeniu toho, čo je potrebné v prípade určitých udalostí urobiť,“ uviedla španielska eurokomisárka.



Domnieva sa, že je potrebné spraviť ešte veľa, pokiaľ ide o prípravu infraštruktúry a mestského prostredia na krízové situácie, akou je zmena klímy. Hlavným problémom však podľa nej je, že niektoré politické strany „naďalej dosť vehementne trvajú na tom, že zmena klímy neexistuje“, alebo tvrdia, že prijatie rozhodnutí na prispôsobenie sa environmentálnej realite je príliš nákladné.



„Nemôžete ľuďom povedať, že zmena klímy je veľkým existenčným problémom našej generácie, a potom povedať: 'Je mi ľúto, nič s tým nespravíme'. Prepáčte, ale ak nebudeme konať, bude to oveľa drahšie,“ poznamenala Riberová.



Za rovnako nezvyčajné, ako sú teploty nad 46 stupňov Celzia, označila aj prívalové dažde, ktoré v októbri minulého roka spôsobili záplavy v španielskej provincii Valencia, kde pri nich zahynulo 229 ľudí. Podľa nej nejde o ojedinelé prípady. „Stále sme však vo fáze, kde sa tieto udalosti vnímajú len ako kuriozita - a to je veľmi znepokojujúce,“ uviedla.



Mnohí politici sa podľa jej slov zdráhajú požadovať opatrenia pre obavy, že si tým znepriatelia voličov. Upozornila, že popieranie alebo neriešenie zložitých otázok spojených s klimatickou krízou by len prehĺbilo nedôveru ľudí v politiku.



Eurokomisárka pre životné prostredie, ochranu vody a konkurencieschopné obehové hospodárstvo Jessika Roswallová v rozhovore pre britský denník uviedla, že jednou z výziev pri príprave na novú klimatickú realitu je zmeniť spôsob, ako sa ľudia pozerajú na vodu.



„Keď hovoríme o bezpečnosti..., nie sú to len zbrane, tanky a iné veci, ale aj príroda, ktorá nás chráni,“ uviedla Švédka.