Richard Gere navštívil migrantov na lodi v Stredozemnom mori

Rím 9. augusta (TASR) - Svetoznámy americký filmový herec Richard Gere navštívil v piatok zachránených migrantov na palube humanitárnej lode Open Arms, ktorá je uviaznutá v Stredozemnom mori už vyše týždeň, a priniesol okrem iných zásob aj škatule s ovocím. Pomoc migrantom poskytol v období vážnej debaty o prisťahovalectve, ktoré európske štáty nie sú schopné vyriešiť, napísala tlačová agentúra AP.Americká filmová hviezda priviezla na člne aj potraviny a ďalšie zásoby, ktoré potrebuje 121 ľudí na palube Open Arms, záchrannej lode plávajúcej v medzinárodných vodách neďaleko talianskeho ostrova Lampedusa. Lodi totiž nedovolili zakotviť v Taliansku ani na Malte. Tieto dve krajiny chcú, aby ostatné členské štáty Európskej únie prijímali viac migrantov prichádzajúcich po mori.Herec (69) sa rozprával s viacerými migrantmi, ktorí ušli z vojnou postihnutej Líbye na pašeráckych člnoch nespôsobilých plavby a ktorých nakoniec zachránili. Medzi týmito migrantmi sa nachádzal muž a jeho dieťa, bábätko. Gere, otec dvoch detí, sa podelil s migrantmi o fotografie svojho malého syna, ktorý sa narodil vo februári.Gere je už dlho známy ako aktivista za ľudské práva a často robí kampane týkajúce sa životného prostredia a výskumu smrteľnej choroby AIDS. Z Číny ho vykázali za obhajovanie ľudských práv v Tibete.Filmový herec bol práve tento týždeň v Taliansku, a keď sa tam dozvedel správy o ťažkom osude lode, skontaktoval sa so španielskou charitatívnou organizáciou Open Arms (Otvorená náruč) a spýtal sa, ako môže pomôcť. Hovorkyňa organizácie to potvrdila agentúre AP.O dva dni bol už Gere na Lampeduse, kde pomáhal nakladať zásoby do člna.povedal Gere. A vyzval svet, aby "bol taký láskavý a pomohol nám aj organizácii Open Arms i týmto migrantom, našim bratom a sestrám".Ostatné európske krajiny ešte zatiaľ neodpovedali na žiadosť humanitárnej organizácie o vyriešenie patovej situácie okolo záchrannej lode.Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) uvádza, že do Európy sa po mori zatiaľ tento rok do 4. augusta dostalo 39.289 migrantov a utečencov, čo je približne o 34 percent menej než za rovnaké obdobie roka 2018. IOM dodala, že ďalších 840 ľudí zahynulo tento rok pri nebezpečných plavbách zo severnej Afriky cez Stredozemné more do Európy.