Richter kritizoval zásah polície, jeho dcéra je jednou z postrelených

Praha 11. januára (TASR) - Poslanec opozičného hnutia ANO Jan Richter kritizoval na štvrtkovom rokovaní Výboru pre obranu a bezpečnosť zásah polície na Univerzite Karlovej (UK). Uviedol, že jednou z postrelených je aj jeho dcéra, ktorá je stále v nemocnici. Policajti ju podľa neho nechali ležať pred budovou desiatky minút. Na základe servera Seznam Zprávy informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Z učebne, kde bola poslancova dcéra, podľa neho neodišiel nikto zdravý. "Páchateľ sa na to miesto trikrát vracal. Strelil ju pri druhom návrate do triedy," sprostredkoval udalosti z miesta, ako mu ich tlmočila dcéra. Potom ju polícia vyniesla v izolačnom vaku von z budovy. Tam ju nechala ležať a neskôr preniesla na ďalšie zhromaždisko, kde čakala na záchrannú službu. Podľa neho to trvalo desiatky minút, pričom dievča krvácalo.



Polícia sa potom podľa poslanca neozvala dcére, jemu či jeho žene s ponukou psychologickej podpory či informáciami o jej osobných veciach, hoci policajtom nechal na seba kontakt, a to podľa servera iDNES.cz na štyroch rôznych miestach. Sťažoval sa tiež, že sa nikto neozval ani zo školy, až kým sám 27. decembra nezavolal rektorke UK Milene Králíčkovej. Pohoršilo ho, že rektorka ho v prvom rade informovala o nároku na peniaze zo zbierky, o to mu ale podľa jeho slov vôbec nešlo.



"Chápem vaše sklamanie a hnev," reagoval minister vnútra Vít Rakušan. Spôsob, akým polícia komunikovala s ľuďmi, ktorí na seba zanechali kontakt, podľa neho preverí riaditeľ pražskej polície Petr Matějček.



Policajný prezident Martin Vondrášek na úvod zasadnutia povedal, že postup polície nebol laxný ani nedbalý. "Zásah možno hodnotiť ako profesionálny a rýchly, poskytnutá prvá pomoc bola profesionálna," dodal. Z vyhodnotenia zásahu podľa neho vyplýva nevyhnutnosť robiť výcvik pre všetky zložky integrovaného záchranného systému. Taktická strelecká príprava prvosledových hliadok či zásahovej jednotky je podľa neho dostatočná, jej rozšírenie by potrebovali aj bežné policajné hliadky. Prvosledovým hliadky by mali byť lepšie vybavené napríklad o transportné prvky či páčidlá a útočné pušky.



Rakušan uviedol, že hoci Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov (GIBS) už spracovala správu o zásahu, zatiaľ nezačala žiadne trestné konanie proti služobnému postupu či príslušníkovi polície.



Útok v hlavnej budove Filozofickej fakulty UK v Prahe sa stal 21. decembra 2023. Študent na mieste zastrelil 13 ľudí, jedna osoba neskôr zomrela v nemocnici. Zranenia utrpelo ďalších 25 ľudí. Útočník sa napokon zastrelil.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)