Rick Astley má 60, počúva tvrdú hudbu a spieva piesne The Smiths
Autor TASR
Londýn 5. februára (TASR) - Never Gonna Give You Up, Whenever You Need Somebody, Together Forever, It Would Take a Strong Strong Man, She Wants to Dance with Me, Take Me to Your Heart. Dĺžkou i tematickou indíciou pomerne jednoliate zoskupenie hitov druhej fázy 80. rokov. Aj zvuk a tanečný rytmus podobný, tak ako sa na éru výraznej produkcie značky Stock Aitken Waterman patrilo. A predsa single Ricka Astleyho najmä s odstupom neznejú až tak plytko komerčne.
Plnotučný hlavný vokál a sprievodné ženské hlasy vysielajú z týchto pesničiek iskru a aj po rokoch sú šarmantné. Britský spevák, ktorý bude mať v piatok 6. februára 60 rokov, nebol žiadny "one-hit wonder", nahral albumovú jednotku (Whenever You Need Somebody) a ďalšie dve veľmi úspešné LP. Pričom sa postupne osmelil aj autorsky, tretím albumom sa "oslobodil" od trojice Stock Aitken Waterman a nazval ho príznačne Free.
Rick Astley bol spolu s Kylie Minogue zlatý projekt slávneho producentského tria. V roku 1985 pomohlo k britskej singlovej jednotke piesni You Spin Me Round (Like a Record) od kapely Dead or Alive. O dva roky sa to isté podarilo Respectable netrvácneho dua Mel and Kim a tiež Let It Be v podaní benefičnej superskupiny Ferry Aid. A pred epochou Kylie Minogue sa na špicu predajnosti v UK dostal vtedy 21-ročný Astley hitom Never Gonna Give You Up, navyše dobyl nielen celú Európu, ale i Austráliu, Kanadu i USA. Za Atlantikom sa mu to podarilo aj s Together Forever.
Z prvých dvoch albumov sa krížom-krážom výrazne presadilo všetkých jeho 10 singlov. Tri z nich - z druhej platne Hold Me in Your Arms - napísal. Jeho vrcholný (spolu)autorský počin však prišiel v roku 1991 melodicky výraznou a pomalou piesňou Cry for Help, kde v harmónii "prekáračiek" s gospelovým zoskupením naplno vynikol jedinečný vokál Ricka Astleyho. Pieseň sa presadila v prvej desiatke rebríčkov. Mala aj husté rotácie na hudobnej stanici MTV v jej vrcholnom období.
V ďalšom období Astley nahrával priemerne úspešné albumy a zo sviežeho tanečného popu prešiel do popového soulu. V uplynulom období interpretačne zabŕdol do umelecky výraznejšej hudobnej sféry. Na album coverov renomovaného producenta Trevora Horna naspieval pozoruhodnú elektronickú verziu piesne Owner of a Lonely Heart. Pôvodne vyšla v roku 1983 ako najväčší hit kultovej prog-art rockovej formácie Yes. Trevor Horn (kapelník The Buggles) má tiež spoluautorstvo slávneho superhitu Video Killed the Radio Star, v ktorom znie aj jeho špecifický hlavný vokál.
V tom istom roku 2023 Rick Astley pozitívne šokoval návštevníkov najväčšieho európskeho hudobného festivalu Glastonbury. Na sólo vystúpení odspieval sedem vlastných hitov a z dvoch coverov od Harryho Stylesa a AC/DC ten druhý (Highway to Hell) za bicími. Ošiaľ však nastal deň predtým na inom pódiu, keď sa pripojil k vystupujúcej kapele The Blossoms. Tá sa vrátila na "prídavok" s nečakaným hosťujúcim vokalistom a spoločne vzdali hold svojim hudobným hrdinom, indie legende The Smiths. Astley, nedbajúc na mimoriadne náročnú výzvu spievať naživo piesne po jedinečnom Morrisseyho výraze, sa so spoluhráčmi emotívne ponoril do iskrivého repertoáru. Všetci už mali cvik, ich spolupráca zaznamenala veľký úspech v roku 2021 v Manchestri a Londýne. Odohrali tam dva plnohodnotné koncerty pozostávajúce výlučne z cover verzií The Smiths, po tom, čo pôvodne bolo v setliste dohodnutých menej skladieb.
V Glastonbury odprezentovali 16 nadčasových kúskov v pôsobivej retrospektíve nesmrteľného odkazu v Británii dodnes uctievanej manchesterskej kapely. Kým odzneli úvodné nezameniteľné riffy z dielne gitaristu Johnnyho Marra, stačilo sa publikum spamätať a okamžite sa pripojilo k spevu bývalej hitparádovej hviezdy. Väčšina tamojších fanúšikov pozná texty mnohých pesničiek The Smiths naspamäť.
Rick Astley, ktorý obľubuje rôznorodú hudbu od popu po tvrdý rock a samozrejme Beatles, žije so svojou manželkou v mestečku neďaleko Londýna. Ich dcéra umelecky pôsobí v Dánsku.
