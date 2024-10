Rieke Neretva hrozí katastrofa:Po povodniach v Bosne ju zaplavil odpad

Sarajevo 12. októbra (TASR) - Popri miliardových škodách na infraštruktúre hrozí Bosne a Hercegovine po nedávnych rozsiahlych povodniach aj ekologická katastrofa na rieke Neretva, informuje TASR podľa sobotňajšej správy denníka Bild.



Záplavy, zosuvy a prívalové povodne si v Bosne začiatkom októbra vyžiadali najmenej 20 obetí na životoch. Ďalšie dôsledky sa však objavujú až teraz: 225-kilometrová rieka Neretva, ktorá mnohých turistov láka svojou vodou s odtieňom smaragdu, sa totiž aktuálne sfarbila do tmavohneda a je plná odpadu.



V dôsledku dlhotrvajúcich intenzívnych zrážok sa do Neretvy dostalo množstvo ton odpadu vrátane plastov, pneumatík, stavebného materiálu, domácich spotrebičov a množstva sutiny.



Experti odhadujú hrúbku vrstvy odpadu na hladine rieky na približne jeden meter. V najhoršom prípade hrozí dokonca aj znečistenie chorvátskeho Jadranu; tamojší obyvatelia sa totiž podľa chorvátskeho denníka Slobodna Dalmacija už sťažujú na silný zápach.



Neretva pramení južne od pohoria Zelengora, ktoré leží na juhovýchode Bosny. Odtiaľ sa rieka vinie smerom na historické mesto Mostar, ktoré má približne 115.000 obyvateľov. Posledných 22 kilometrov preteká rieka cez územie Chorvátska a ústi do Jadranského mora.



Záchranári Chorvátskej horskej záchrannej služby (HGSS) sa ešte aj týždeň po výdatných dažďoch predierajú masami odpadkov s nafukovacími člnmi a pátrajú po nezvestných, píše Bild.



Podľa miestnych médií, ktoré citovali jedného zo záchranárov, ide o život ohrozujúci stav: "Je to nebezpečné. Ostré predmety môžu poškodiť čln; medzi odpadkami sa stále objavujú aj plynové fľaše, ktoré môžu explodovať".



Záchranné zložky na súši sa medzičasom pokúšajú pomocou bagrov dostať z rieky čo možno najviac odpadu.



Tomu, aby sa vrstva odpadu dostala k Mostaru a Jadranu, zatiaľ bráni priehrada, spresňuje denník. Čas sa však kráti; experti sa obávajú, že tlak na priehradu bude príliš veľký a preto by sa museli otvárať uzávery, čo by spôsobilo, že odpad bude plávať ďalej po prúde rieky.



Množstvo odpadu uviazne aj v porastoch pozdĺž brehov Neretvy, preto sa biológovia obávajú poškodenia zdravia obyvateľov pozdĺž rieky. Účinky na populácie rýb je v súčasnosti ťažké predpovedať.



Bosnianske ochranárske združenia požiadali o medzinárodnú pomoc s odstraňovaním odpadu, uzatvára Bild.