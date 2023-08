Riga: Bielorusko úmyselne prepašovalo do Lotyšska štyroch migrantov

Riga 8. augusta (TASR) - Bieloruské bezpečnostné zložky prepašovali štyroch migrantov do Lotyšska, členskej krajiny EÚ. Uviedla to v pondelok lotyšská pohraničná stráž, informuje TASR podľa utorňajšej správy agentúry DPA.



Riga tvrdí, že bieloruské bezpečnostné zložky úmyselne poškodili plot, ktorý Lotyšsko vybudovalo na hraniciach v dôsledku migračnej krízy, a následne poslali mužov cez hranice. Dieru v plote mali neskôr opraviť, aby zabránili návratu nelegálnych migrantov do Bieloruska, uviedla lotyšská pohraničný stráž.



K predmetnému incidentu došlo v nedeľu. Lotyšská pohraničná stráž ho označila za "ďalšiu provokáciu" a zverejnila niekoľko fotografií ako dôkaz na podporu svojich tvrdení. Dodala, že všetci migranti boli po prekročení hraníc zadržaní.



Lotyšsko zdieľa so susedným Bieloruskom, blízkym spojencom Ruska, 172 kilometrové hranice. Riga viackrát obvinila Minsk a bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z úmyselného privádzania migrantov k hraniciam, pripomína DPA.



Situácia na hraniciach členských krajín EÚ s Bieloruskom sa vystupňovala v lete 2021, keď sa do EÚ snažili nezákonne dostať tisícky migrantov. Lotyšsko reagovalo posilnením ochrany hraníc a vybudovaním plota.



Lotyšské úrady uviedli, že tento rok zabránili nezákonne vstúpiť na územie krajiny takmer 5300 ľuďom.