Saudská Arábia a Turecko rokujú o návrate ukrajinských detí z Ruska

Kyjev 19. júla (TASR) - Saudská Arábia a Turecko sa snažia sprostredkovať dohodu o repatriácii ukrajinských detí, ktoré boli odvezené do Ruska a tam umiestnené do detských domovov alebo adoptované ruskými rodinami.



S odvolaním sa na utorkové vydanie denníka Financial Times (FT) o tom informovala agentúra Reuters, informuje TASR.



Denník FT s odvolaním sa na štyri osoby oboznámené s rozhovormi napísal, že diskusie prebiehajú už niekoľko mesiacov a že do pokusu o sprostredkovanie bol zapojený i bývalý majiteľ futbalového klubu Chelsea Roman Abramovič.



Podľa FT vládni úradníci v Kyjeve a Moskve v rámci tohto sprostredkovateľského procesu zostavujú zoznamy detí, ktoré boli premiestnené do Ruska od začiatku invázie jeho armády na Ukrajinu vo februári roku 2022.



Daria Herasymčuková, poradkyňa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pre práva detí a ich rehabilitáciu, odmietla žiadosť agentúry Reuters o komentár k správe denníka FT.



Samotný Zelenskyj opakovane apeluje na zahraničných lídrov, aby Ukrajine pomohli získať ukrajinské deti späť.



Reuters dodal, že ruskí a tureckí predstavitelia na žiadosti o komentár tiež bezprostredne nereagovali a ani Saudská Arábia sa k článku FT nevyjadrila.



Kyjev odhaduje, že od minuloročnej invázie bolo do Ruska alebo na Ruskom okupovaný Krym odvlečených takmer 19.500 ukrajinských detí. Z ukrajinských oficiálnych údajov vyplýva, že doteraz bolo repatriovaných len 385 detí.



Kým Kyjev hovorí o nezákonných deportáciách, Moskva, ktorá sa zmocnila veľkých častí územia na východe a juhu Ukrajiny, popiera, že by deti unášala - tvrdí, že boli odvezené v záujme ich vlastnej bezpečnosti.



V júni ukrajinská prokuratúra obvinila ruského politika a ďalšie dve podozrivé osoby z vojnových zločinov - stalo sa tak v súvislosti s údajnou deportáciou desiatok sirôt z donedávna ruskou armádou okupovaného juhoukrajinského mesta Cherson. Niektoré z týchto detí mali len jeden rok.



Tieto obvinenia vznesené ukrajinskými prokurátormi nadväzujú na rozsiahle vyšetrovanie vedené v spolupráci s Medzinárodným trestným súdom (ICC) so sídlom v Haagu.



V marci ICC - stály svetový tribunál pre vojnové zločiny - vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a ruskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú, pričom ich obvinil z únosov detí z Ukrajiny.



Rusko obvinenia ICC odmieta a zatykače označuje za neplatné. Pripomína tiež, že jurisdikciu ICC ani neuznáva.