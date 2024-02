Rijád bez uznania palestínskeho štátu nenadviaže vzťahy s Izraelom

Rijád 7. februára (TASR) - Saudská Arábia odkázala Spojeným štátom, že nenadviaže diplomatické vzťahy s Izraelom dovtedy, kým nebude uznaný nezávislý palestínsky štát. Uviedlo to v stredu saudskoarabské ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Kráľovstvo oznámilo administratíve USA svoje pevné stanovisko, že nebude udržiavať diplomatické vzťahy s Izraelom, pokiaľ nebude uznaný nezávislý palestínsky štát na základe hraníc z roku 1967 s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom," píše sa vo vyhlásení rezortu diplomacie, z ktorého citovala saudskoarabská tlačová agentúra SPA.



Ministerstvo dodalo, že izraelská "agresia" v Pásme Gazy musí byť zastavená a všetky izraelské sily sa musia stiahnuť z obliehaného územia.



Saudská Arábia nikdy neuznala Izrael a v roku 2020 sa nepripojila k Abrahámskym dohodám sprostredkovaným Washingtonom, na základe ktorých jej susedia v Perzskom zálive Bahrajn a Spojené arabské emiráty (SAE), ako aj Maroko, nadviazali vzťahy s Izraelom.



Saudskoarabský rezort diplomacie stredajším vyhlásením reagoval na vyjadrenie hovorcu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Johna Kirbyho, ktorý v utorok povedal, že rozhovory o normalizácii vzťahov medzi Saudskou Arábiou a Izraelom "pokračujú". Washington podľa Kirbyho dostal od oboch strán pozitívnu spätnú väzbu, že sú ochotné pokračovať v rozhovoroch.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken tento týždeň navštívil Saudskú Arábiu a stretol sa s tamojším korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Po schôdzke povedal, že korunný princ "zopakoval záujem Rijádu pokračovať" v normalizácii.



"Zároveň však jasne povedal to, čo mi povedal už predtým, a to, že na to budú potrebné dve veci – ukončenie konfliktu v Gaze a jasná a dôveryhodná časovo ohraničená cesta k vytvoreniu palestínskeho štátu," dodal šéf americkej diplomacie.



Administratívna amerického prezidenta Joea Bidena vynaložila veľké úsilie na normalizáciu vzťahov medzi Izraelom a Saudskou Arábiou. Pred vypuknutím vojny v Pásme Gazy Rijád stanovil podmienky vrátane bezpečnostných záruk zo strany Washingtonu a pomoci pri rozvoji civilného jadrového programu. Konflikt medzi Izraelom a hnutím Hamas však tento proces zastavil, pripomína AFP.