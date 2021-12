Rijád žiada prepustenie muža zadržaného v Paríži v kauze Chášukdží

Paríž 8. decembra (TASR) - Francúzska polícia v utorok na parížskom Letisku Charlesa de Gaulla zadržala jedného z podozrivých z vraždy novinára Džamála Chášukdžího. Informovala o tom agentúra AFP. Stalo sa tak tri dni po návšteve francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v Saudskej Arábii.



Muž pred svojím plánovaným odletom do Rijádu predložil pasovej kontrole doklad na meno Chálid Alutajbí, na ktorého Turecko vydalo medzinárodný zatykač. Podozrivého vzápätí zadržali a vzali do väzby, pričom sa preveruje jeho totožnosť.



Chálid Alutajbí je podozrivý z toho, že bol členom komanda desiatich Saudskoarabov, ktorí boli 2. októbra 2018 vyslaní na istanbulský konzulát, aby zavraždili novinára Džamála Chášukdžího a zlikvidovali dôkazy o tomto čine, uviedla AFP s odvolaním sa na zistenia vyšetrovateľov.



Saudská Arábia v reakcii na zatknutie uviedla, že došlo k omylu pri identifikácii tejto osoby. Nemenovaný predstaviteľ kráľovstva pre agentúru Reuters uviedol, že osoby odsúdené za atentát na novinára kritického k režimu v Rijáde si "momentálne odpykávajú tresty vo väzení v Saudskej Arábii". Veľvyslanectvo Saudskej Arábie preto očakáva okamžité prepustenie zadržaného, uviedol zdroj.



Bezpečnostný zdroj v Saudskej Arábii podľa AFP konštatoval, že Chálid Alutajbí je veľmi bežné meno a skutočný Alutajbí si odpykáva trest vo väzení v Saudskej Arábii spolu so "všetkými odsúdenými v prípade".



Snúbenica zavraždeného novinára Hatice Cengizová však oznámenie o zatknutí podozrivého privítala. "Francúzsko ho musí súdiť za jeho zločin, alebo ho musí vydať do krajiny schopnej a ochotnej vyšetriť a stíhať ho, ako aj osobu, ktorá dala príkaz na Džamálovo zabitie," uviedla v reakcii zverejnenej na sociálnej sieti Twitter.



Zadržaný podozrivý muž môže byť vo väzbe 48 hodín. Po uplynutí tejto doby ho zrejme predvedú na parížsku prokuratúru, ktorá by mala nariadiť jeho vzatie do väzby.



Francúzske médiá špekulujú, že podozrivý by mohol odmietnuť svoje vydanie na stíhanie do Turecka. V takomto prípade by francúzska justícia mohla požiadať, aby zostal vo Francúzsku na slobode, pod dohľadom súdu alebo vo vyšetrovacej väzbe, kým Turecko požiada o jeho vydanie.



Džamála Chášukdžího, ktorý sa z prívrženca saudskoarabského režimu stal jeho odporcom, zavraždilo 2. októbra 2018 v priestoroch saudskoarabského konzulátu v Istanbule komando agentov zo Saudskej Arábie. Jeho telo sa nikdy nenašlo. Správa amerických tajných služieb obviňuje korunného princa Muhammada bin Salmána z toho, že atentát "odobril".



Rijád spočiatku popieral, že atentát spáchali jeho agenti, napokon však priznal ich účasť, avšak uviedol, že konali sami, nie na pokyn saudskoarabskej vlády.



Po neprehľadnom procese v Saudskej Arábii bolo následne päť osôb odsúdených na smrť a tri na tresty odňatia slobody – rozsudky smrti boli odvtedy zmiernené.



Chálid Alutajbí je jedným z 26 Saudskorabov, ktorých Turecko v neprítomnosti obvinilo zo zabitia Chášukdžího. Stalo sa tak v procese, ktorý sa začal v októbri 2020. Ak bude uznaný za vinného, hrozí mu doživotné väzenie.



Dvaja z 26 podozrivých súdených v Turecku v neprítomnosti sú bývalí poradcovia saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána. Alutajbí je tiež jednou zo 17 osôb, na ktoré ministerstvo financií USA v roku 2018 uvalilo sankcie za ich úlohu pri novinárovej vražde.