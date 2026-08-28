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Rím posilňuje policajné kontroly v okolí Kolosea
Podľa prefektúry medzi tamojšie problémy patria krádeže, lúpeže a obchodovanie s drogami.
Autor TASR
Rím 28. augusta (TASR) - V priebehu nasledujúcich štyroch mesiacov budú v okolí Kolosea v Ríme platiť osobitné bezpečnostné opatrenia, pričom úrady označili oblasť okolo amfiteátra a priľahlých cisárskych fór (Fori Imperiali) za „zónu so sprísnenými bezpečnostnými kontrolami“. Podľa prefektúry talianskeho hlavného mesta budú tieto opatrenia v okolí obľúbenej turistickej atrakcie platiť až do 24. decembra, informovala v piatok tlačová agentúra DPA.
Oblasť patrí medzi najnavštevovanejšie miesta v Ríme. Podľa prefektúry medzi tamojšie problémy patria krádeže, lúpeže a obchodovanie s drogami. Ako dôvody tohto kroku sa uvádzajú aj násilné narušenia verejného poriadku.
Nové opatrenia znamenajú, že v okolí Kolosea bude posilnená policajná prítomnosť a bude sa vykonávať viac kontrol. Nariadenie má priniesť úžitok mnohým návštevníkom tejto oblasti tým, že im poskytne bezpečnosť priamo na mieste.
Návštevníci často hlásia krádeže peňaženiek a mobilných telefónov vreckovými zlodejmi, ako aj podvody a napadnutia. Rozruch vyvolal incident zo začiatku júla, keď skupina desiatok mladých mužov odpálila ohňostroje a dostala sa do potýčky s políciou. Pri incidente došlo k poškodeniu policajného vozidla.
Koloseum a jeho okolie sú teraz tiež súčasťou bezpečnostného plánu, ktorý mesto Rím už realizuje v iných častiach centra mesta. Podobné zóny na boj proti kriminalite už fungujú v okolí hlavnej železničnej stanice Termini a vo štvrti Esquilino.
Oblasť patrí medzi najnavštevovanejšie miesta v Ríme. Podľa prefektúry medzi tamojšie problémy patria krádeže, lúpeže a obchodovanie s drogami. Ako dôvody tohto kroku sa uvádzajú aj násilné narušenia verejného poriadku.
Nové opatrenia znamenajú, že v okolí Kolosea bude posilnená policajná prítomnosť a bude sa vykonávať viac kontrol. Nariadenie má priniesť úžitok mnohým návštevníkom tejto oblasti tým, že im poskytne bezpečnosť priamo na mieste.
Návštevníci často hlásia krádeže peňaženiek a mobilných telefónov vreckovými zlodejmi, ako aj podvody a napadnutia. Rozruch vyvolal incident zo začiatku júla, keď skupina desiatok mladých mužov odpálila ohňostroje a dostala sa do potýčky s políciou. Pri incidente došlo k poškodeniu policajného vozidla.
Koloseum a jeho okolie sú teraz tiež súčasťou bezpečnostného plánu, ktorý mesto Rím už realizuje v iných častiach centra mesta. Podobné zóny na boj proti kriminalite už fungujú v okolí hlavnej železničnej stanice Termini a vo štvrti Esquilino.