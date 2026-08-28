Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 28. august 2026
< sekcia Zahraničie

Rím posilňuje policajné kontroly v okolí Kolosea

.
Koloseum. Foto: Teraz.sk

Podľa prefektúry medzi tamojšie problémy patria krádeže, lúpeže a obchodovanie s drogami.

Autor TASR
Rím 28. augusta (TASR) - V priebehu nasledujúcich štyroch mesiacov budú v okolí Kolosea v Ríme platiť osobitné bezpečnostné opatrenia, pričom úrady označili oblasť okolo amfiteátra a priľahlých cisárskych fór (Fori Imperiali) za „zónu so sprísnenými bezpečnostnými kontrolami“. Podľa prefektúry talianskeho hlavného mesta budú tieto opatrenia v okolí obľúbenej turistickej atrakcie platiť až do 24. decembra, informovala v piatok tlačová agentúra DPA.

Oblasť patrí medzi najnavštevovanejšie miesta v Ríme. Podľa prefektúry medzi tamojšie problémy patria krádeže, lúpeže a obchodovanie s drogami. Ako dôvody tohto kroku sa uvádzajú aj násilné narušenia verejného poriadku.

Nové opatrenia znamenajú, že v okolí Kolosea bude posilnená policajná prítomnosť a bude sa vykonávať viac kontrol. Nariadenie má priniesť úžitok mnohým návštevníkom tejto oblasti tým, že im poskytne bezpečnosť priamo na mieste.

Návštevníci často hlásia krádeže peňaženiek a mobilných telefónov vreckovými zlodejmi, ako aj podvody a napadnutia. Rozruch vyvolal incident zo začiatku júla, keď skupina desiatok mladých mužov odpálila ohňostroje a dostala sa do potýčky s políciou. Pri incidente došlo k poškodeniu policajného vozidla.

Koloseum a jeho okolie sú teraz tiež súčasťou bezpečnostného plánu, ktorý mesto Rím už realizuje v iných častiach centra mesta. Podobné zóny na boj proti kriminalite už fungujú v okolí hlavnej železničnej stanice Termini a vo štvrti Esquilino.
.

Neprehliadnite

PREDSTAVUJEME Štúdio TASR: Ivan: Rozhovor s Pribinom by som neodmietol

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

Slovan v ligovej fáze na pôde PSG, privíta Inter a opäť aj Stuttgart