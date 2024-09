Rím: Radnica zvažuje obmedzený, spoplatnený prístup k Fontáne di Trevi

Rím 4. septembra (TASR) - Rímska radnica zvažuje zavedenie systému predaja vstupeniek pre návštevníkov ikonickej Fontány di Trevi. Ide o najnovší pokus riešiť problémy s nadmernou turistikou v Taliansku. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Osobne by som bol za novú formu prístupu k Fontáne di Trevi," povedal Alessandro Onorato, člen mestskej rady zodpovedný za cestovný ruch, pre noviny Corriere della Sera. Išlo by o "rezervačný systém – (vstupenky) zadarmo pre Rimanov a za symbolické jedno euro pre turistov", vysvetlil.



Cieľom nie je zvýšiť príjem do mestského rozpočtu, ale obmedziť davy turistov vrátane toho, že im zabránime "jesť zmrzlinu alebo pizzu na pamätníku, ktorý si zaslúži náležitú úctu", povedal.



Po viacerých neprístojnostiach fontánu v minulosti doplnila sklenená bariéra. V roku 2023 environmentálni aktivisti pomocou uhlia zafarbili jej vodu na čierno.



Hovorca rímskeho magistrátu pre agentúru AFP povedal, že návrh lístkov bol len "počiatočný nápad – zatiaľ nie je nič konkrétne. Je to chúlostivá a zložitá otázka, ale skôr či neskôr ju treba riešiť," povedal.



"Cestovný ruch v Ríme, ktorý hlási rekordné čísla, musí byť udržateľný pre mesto a životné prostredie," vysvetlil.



V roku 2025 množstvo návštevníkov stúpne vzhľadom na Jubilejný svätý rok, ktorý katolícka cirkev vyhlasuje približne raz za 25 rokov. V Ríme a Vatikáne sa očakáva približne 30 miliónov ľudí.



Fontána di Trevi z roku 1762 dotvára priečelie paláca Poli, ktorý akoby stál na skalách nad fontánou. Je obľúbená v popkultúre a objavila sa vo filmoch Prázdniny v Ríme, Tri mince vo fontáne, Zaľúbený blázon a mnohých ďalších. Asi najznámejšia scéna sa objavila vo Felliniho Sladkom živote s nočným kúpaním Anity Ekbergovej.



Turisti do fontány ročne nahádžu asi jeden a pol milióna eur. Z takto získaných peňazí katolícka humanitárna organizácia Caritas pomáha núdznym.