Rím sa pripravuje na nápor smútiacich i na logistické výzvy konkláve

Vatikán 23. apríla (TASR) - Talianska metropola Rím sa pripravuje na očakávaný nápor pútnikov, ktorí sa budú chcieť rozlúčiť so zosnulým pápežom Františkom alebo sa osobne zúčastniť na sobotňajších pohrebných obradoch. Prípravami tohto podujatia talianska vláda poverila náčelníka civilnej ochrany Fabia Ciciliana.



Ako v stredu informovala agentúra DPA, pozdĺž ulice Via della Conciliazione, ktorá ústi na Námestie sv. Petra, na námestiach Piazza Pia a Piazza Risorgimento budú rozmiestnené veľkoplošné obrazovky, aby pútnici mohli sledovať pohrebný obrad. Verejná doprava v Ríme bude posilnená. Pútnikom, ktorí chcú ísť na Námestie sv. Petra, budú s orientáciou pomáhať stovky dobrovoľníkov.



Taliansky minister civilnej ochrany Nello Musumeci uviedol, že zatiaľ nie je možné odhadnúť, koľko ľudí pricestuje do Ríma. pohreb. Úrady nateraz pracujúc s údajmi zozbieranými počas pohrebu pápeža Jána Pavla II., s ktorým sa v apríli 2005 prišlo rozlúčiť vyše milióna ľudí.



Vláda premiérky Giorgie Meloniovej prisľúbila vyčleniť na pohreb pápeža Františka päť miliónov eur.



Primátor Ríma Roberto Gualtieri očakáva, že najbližšie dni a týždne budú pre mesto náročnou výzvou - aj vzhľadom na konkláve, ktoré zvolí Františkovho nástupcu. Vyjadril však presvedčenie, že mesto túto úlohu zvládne.



V stredu si pamiatku zosnulého pápeža uctia obe komory talianskeho parlamentu, v ktorých s prejavom vystúpi premiérka Meloniová. Tá kvôli pápežovmu skonu zrušila všetky naplánované cesty vrátane návštevy Uzbekistanu a Kazachstanu.