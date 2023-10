Rím udelí čestné občianstvo Julianovi Assangeovi z WikiLeaks

Rím 20. októbra (TASR) - Talianske hlavné mesto Rím udelí začiatkom budúceho roka čestné občianstvo väznenému zakladateľovi WikiLeaks Julianovi Assangeovi. Počas týždňa o tom rozhodla mestská rada. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Assange je symbolom slobody prejavu, ktorá je neodmysliteľná pre akúkoľvek ozajstnú demokraciu," uviedla vo štvrtok bývalá primátorka Ríma Virginia Raggiová. Návrh političky z Hnutia piatich hviezd (M5S) podporili aj ďalšie politické strany.



"Za to, že si robil svoju prácu novinára, je jeho sloboda už roky obmedzovaná v hrozných podmienkach," dodala. Primátorkou talianskej metropoly bola v rokoch 2016-2021.



Proces udelenia čestného občianstva, ktorý mestská rada schválila v utorok, by sa podľa Raggiovej mohol dokončiť do Vianoc. Mesto Reggio Emilia na severe Talianska udelilo Assangeovi čestné občianstvo v septembri a Neapol tak plánuje urobiť v blízkej budúcnosti.



Assange má austrálske občianstvo a od roku 2019 je vo väzbe v prísne stráženej väznici Belmarsh v Londýne, kde čaká na súdne rozhodnutie o vydaní do USA. Predtým strávil takmer sedem rokov na veľvyslanectve Ekvádoru, kde mu poskytli azylovú ochranu.



Päťdesiatjedenročného zakladateľa WikiLeaks obviňujú USA zo špionáže a ohrozenia života jednotlivcov v súvislosti so zverejnením tajných informácií z prostredia americkej armády a diplomacie. V prípade usvedčenia mu hrozí až 175-ročné väzenie.



Jeho podporovatelia stíhanie označujú za politicky motivovaný útok na žurnalistiku a slobodu prejavu. V roku 2022 redaktori a vydavatelia svetových denníkov The Guardian, Le Monde, The New York Times, El País a Der Spiegel v otvorenom liste požiadali vládu USA, aby upustila od Assangeovho stíhania,