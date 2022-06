NEHODA VLAKU V TUNELI: V Ríme sa vykoľajil vysokorýchlostný vlak

Rím 3. júna (TASR) - V Taliansku sa v piatok vykoľajil vysokorýchlostný vlak Frecciarossa, ktorý smeroval z Turína do Neapola. Podľa miestnych orgánov 219 pasažierov ani členovia posádky neutrpeli žiadne zranenia a podarilo sa im z vlaku bezpečne vystúpiť. TASR správu prevzala z talianskej agentúry ANSA.



Incident sa odohral krátko po 14.00 h v tuneli Serenissima v Ríme. Cestujúci hlásili, že z vlakovej súpravy sa odtrhlo niekoľko posledných vagónov, pričom vo vozňoch videli dym, píše ANSA.



Talianski hasiči informovali, že zadná časť lokomotívy vlaku narazila do vchodu do tunela. Dodali, že príčina nehody sa bude vyšetrovať.



Taliansky železničný dopravca Trenitalia v dôsledku nehody pozastavil všetky vysokorýchlostné vlakové spojenia zo stanice Rím – Prenestina.