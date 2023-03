Rím: Vlna migrácie je dielom žoldnierov z Vagnerovej skupiny v Afrike

Rím 13. marca (TASR) - Súčasnú veľkú vlnu migrantov, ktorá postihuje Taliansko horšie než iné krajiny, spôsobuje činnosť žoldnierov z Vagnerovej skupiny v Afrike. V pondelok to oznámili taliansky minister obrany Guido Crosetto a minister zahraničných vecí Antonio Tajani. Správu priniesla tlačová agentúra ANSA.



Crosetto povedal, že nárast odchodov migrantov z Afriky je prinajmenšom sčasti spôsobený stratégiou Vagnerovej skupiny v množstve afrických krajín.



"Zdá sa mi, že teraz už môžeme spoľahlivo povedať, že exponenciálny nárast migrácie z afrických pobreží je ... súčasťou jasnej stratégie v hybridnej vojne, ktorú vedie Vagnerova skupina, teda žoldnieri platení Ruskom. Využívajú svoj značný vplyv v niektorých afrických krajinách," vysvetlil minister obrany Crosetto.



Tajani po rozhovoroch s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Jeruzaleme zdôraznil obavy, že "mnoho migrantov prichádza z oblastí ovládaných Vagnerovou skupinou. Nepáči sa mi, že je to pokus tlačiť migrantov smerom do Talianska". "Záležitosť prisťahovalectva nemôže byť len talianskou záležitosťou. U premiéra Netanjahua som našiel veľké pochopenie pre to, čo sa ohľadne migrácie deje v Taliansku," dodal Tajani.



Crosetto ďalej povedal: "EÚ, NATO a Západ uznali, že kyberútoky sú súčasťou globálneho konfliktu, ktorý ešte vystupňovala vojna na Ukrajine. Teraz by mali pochopiť, že juhoeurópsky front sa tiež stáva každý deň čoraz nebezpečnejším."



Jednote NATO hrozia trhliny, ak krajiny najviac vystavené odplatám rôzneho druhu budú ponechané samé na seba, dodal.



Ministerstvo vnútra v Ríme koncom minulého týždňa uviedlo, že do štvrtkového večera v Taliansku zaregistrovali viac ako 15.800 migrantov. V rovnakom období v rokoch 2021 a 2022 to bolo len asi 6000 ľudí.