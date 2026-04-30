Rím vyzval na prepustenie Talianov z flotily vezúcej pomoc do Gazy
Izrael tvrdí, že zadržal 175 aktivistov na viac ako 20 lodiach, ktoré boli súčasťou flotily. ANSA s odvolaním sa na svoje zdroje uviedla, že zajatých bolo 24 Talianov.
Autor TASR
Rím 30. apríla (TASR) - Talianska vláda vo štvrtok vyzvala na okamžité prepustenie talianskych štátnych príslušníkov z iniciatívy Global Sumud Flotilla, ktorých zajalo izraelské námorníctvo neďaleko gréckeho ostrova Kréta. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a ANSA.
„Talianska vláda odsudzuje zadržanie plavidiel Global Sumud Flotilla, ku ktorému došlo uplynulú noc v medzinárodných vodách pri pobreží Grécka, a vyzýva izraelskú vládu na okamžité prepustenie všetkých nelegálne zadržaných Talianov, aby plne rešpektovala medzinárodné právo a zaručila fyzickú bezpečnosť osôb na palube,“ uviedla vo vyhlásení kancelária premiérky Giorgie Meloniovej.
Predsedníčka vlády sa podľa vyhlásenia vo štvrtok stretla s ministrom zahraničných vecí Antoniom Tajanim, šéfom rezortu obrany Guidom Crosettom a štátnym tajomníkom vlády Alfredom Mantovanom, s ktorými diskutovala o flotile plaviacej sa s humanitárnou pomocou do Pásma Gazy.
„Vláda opakuje svoj záväzok pokračovať v poskytovaní humanitárnej pomoci Gaze v rámci našej spolupráce a v súlade s medzinárodným právom,“ informoval úrad vo vyhlásení.
Izrael tvrdí, že „zadržal“ 175 aktivistov na viac ako 20 lodiach, ktoré boli súčasťou flotily. ANSA s odvolaním sa na svoje zdroje uviedla, že zajatých bolo 24 Talianov.
Global Sumud Flotilla vo vyhlásení napísala, že izraelská armáda „uniesla 211 aktivistov bezprecedentne ďaleko“ od Izraela. Incident označila za pirátstvo.
Tel Aviv kontroluje všetky vstupné body do Pásma Gazy. OSN a viaceré zahraničné mimovládne organizácie židovský štát opakovane obvinili zo znemožňovania toku tovarov na toto palestínske územie.
