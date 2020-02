Rím vyzýva Káhiru, aby prepustila zadržiavaného študenta

Rím/Káhira 9. februára (TASR) - Taliansko v nedeľu vyzvalo Egypt, aby prepustil na slobodu mladého egyptského vedca a aktivistu pôsobiaceho na univerzite v talianskom meste Bologna. Rím vo svojom vyhlásení napísal, že má dôvod domnievať sa, že egyptské bezpečnostné zložky tohto mladíka mučia. Talianske úrady okrem toho vyzvali partnerov v EÚ, aby sa pripojili k jeho tlaku na Káhiru.



Patrick Zaky (27), študent na univerzite v severotalianskej Bologni, bol zadržaný v piatok, keď pricestoval do Egypta na návštevu svojej rodiny.



Tento incident v Taliansku oživil spomienky na zmiznutie a vraždu mladého talianskeho vedca a doktoranda Giulia Regeniho, ktorý v roku 2016 v Káhire zbieral materiál pre prácu o egyptských odboroch. Mŕtve telo mladého muža sa našlo na predmestí Káhiry niekoľko dní po tom, ako bolo nahlásené jeho zmiznutie. Na Regeniho tele boli stopy po mučení. Talianske úrady tento prípad ešte stále nepovažujú za objasnený.



Podľa Egyptskej iniciatívy pre ľudské práva (EIPR) - organizácie na ochranu práv, kde Zaky pôsobí ako výskumný pracovník - ich kolega Zaky bol zadržaný na základe zatykača vydaného egyptskými úradmi vlani v septembri - po odchode na štúdiá do Talianska.



EIPR uviedla, že Zaky bol v Egypte obvinený z "ohrozovania národnej bezpečnosti" a "šírenia falošných správ". Podľa tohto zdroja egyptské bezpečnostné sily Zakyho bili a mučili elektrickým prúdom. V súlade s egyptskými zákonmi ho môžu držať vo väzbe 15 dní.



Námestník talianskeho ministra školstva Peppe De Christofaro v nedeľu v súvislosti so Zakyho prípadom vyjadril "veľké znepokojenie".



Dodal, že má "opodstatnené obavy, že mladý egyptský vedecký pracovník (...) v súčasnosti trpí svojvoľným a neoprávneným zadržiavaním a že je novou obeťou násilia a zneužívania egyptských bezpečnostných síl."



De Christofaro súčasne vyzval aj ďalšie štáty Európskej únie, aby sa pripojili k Taliansku a naliehali na Egypt, aby mladíka prepustil.



Bolonská univerzita, kde Zaky získal grant na štúdium v magisterskom programe, už zriadila krízový štáb na pomoc tomuto svojmu poslucháčovi. Študenti zvolali na nedeľu večer demonštráciu, na ktorej chcú žiadať jeho prepustenie.