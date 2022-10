Rím: Za migrantov sú zodpovedné štáty, ktorým patria záchranárske lode

Rím 26. októbra (TASR) - Nový taliansky minister vnútra Matteo Piantedosi si stojí za svojím rozhodnutím upozorniť Nemecko a Nórsko v súvislosti s dvoma loďami, ktoré sa pod ich vlajkami plavia v Stredozemnom mori a zachraňujú utečencov. Piantedosi to v stredu povedal pre taliansky denník La Stampa. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Podľa Piantedosiho zodpovednosť za migrantov, ktorí sa na palubu záchranárskych lodí nalodili v medzinárodných vodách, nesú tie štáty, ktorým lode patria. Podľa jeho názoru sú aj tieto humanitárne plavidlá jedným z faktorov, ktoré môžu utečencov k migrácii lákať.



"Chcel som len vyslať signál na potvrdenie, že zodpovednosť (za utečencov) nesú štáty, pod ktorých vlajkami sa záchranárske lode plavia," vyhlásil Piantedosi.



Taliansky rezort vnútra v utorok povedal, že nemecká loď Humanity-1 a nórska loď Ocean Viking nedodržujú bezpečnostné štandardy na hraniciach, ktoré stanovuje Talianska republika a Európska únia a nepomáhajú tak v boji proti nelegálnej migrácii.



Posádkam lodí, ktoré sú členmi humanitárnych organizácií SOS Humanity a SOS Méditerranée, sa doposiaľ podarilo zachrániť 300 utečencov, ktorí sa na mori dostali do ťažkostí, pripomína DPA.



Matteo Piantedosi nie je členom žiadnej politickej strany, má však blízko k Lige Mattea Salviniho, ktorá je súčasťou krajne pravicovej vlády novej talianskej premiérky Giorgie Meloniovej.



Meloniová vo svojom prejave v parlamente uviedla, že chce zastaviť prílev utečencov cez Stredozemné more a zriadiť úrady v severnej Afrike, ktoré by posudzovali, či majú potenciálni žiadatelia o azyl na niečo také vôbec právo.



Piantedosi tiež podporuje vytvorenie tzv. humanitárnych koridorov.