Rímska prokuratúra znova vyšetruje prípad dievčaťa z Vatikánu

Rím 16. mája (TASR) - Prokuratúra v Ríme otvorila nové vyšetrovanie zmiznutia tínedžerky Emanuely Orlandiovej spred 40 rokov a vyzvala Vatikán na úplnú spoluprácu. V pondelok o tom informovali talianske médiá a následne tlačová agentúra AFP.



Orlandiovú, 15-ročnú dcéru zamestnanca Vatikánu, videli naposledy 22. júna 1983, ako odchádza z hodiny hudby v Ríme. Domov do Vatikánu sa nevrátila.



Teórie o jej zmiznutí - od mafie, cez tajné služby až po Vatikán - viedli k nakrúteniu dokumentárneho seriálu "Dievča z Vatikánu" z roku 2022 streamovacej spoločnosti Netflix.



Rodina celé desaťročia neúnavne hľadala pravdu a jej žiadosti viedli čiastočne k tomu, že Vatikán spustil v januári vlastné vyšetrovanie prípadu. Po Vatikáne "sa teraz aj prokuratúra Ríma oficiálne vracia k vyšetrovaniu prípadu Orlandiovej", napísali talianske noviny Corriere della Sera. "Určite je to vítaná správa," uviedla právnička Orlandiovcov Laura Sgroová v pondelok pre AFP. O novom vyšetrovaní sa dozvedela z talianskych médií.



Vatikán bol obviňovaný, že sa celé desaťročia snaží brániť pokusom vyšetriť prípad. Teraz jeho hlavný prokurátor Alessandro Diddi a rímska prokuratúra vedená Francescom Lo Voiom "na prípade spolupracujú", uviedol denník La Repubblica.



"Bude to prvýkrát, čo talianska a vatikánska prokuratúra budú spoločne hľadať pravdu," vyhlásila Sgroová.



Nové vyšetrovanie spustili čiastočne tvrdenia bývalého prokurátora Giancarla Capalda, ktorý sa počas posledného vyšetrovania rozprával s dvoma zástupcami vo Vatikáne. A tí mu sľúbili, že prezradia, kde je uložené telo Orlandiovej, napísali noviny Corriere della Sera.



Jedna z najrozšírenejších teórií tvrdí, že Orlandiovú uniesli mafiáni a chceli tak vytvoriť tlak na Vatikán, aby vrátil pôžičku. Z účasti na únose je podozrivý Enrico De Pedis, šéf zločineckej organizácie Magliana gang.



Podľa ďalšej teórie si únoscovia chceli vynútiť prepustenie Turka Mehmeta Aliho Agcu z väzenia, ktorý sa v roku 1981 pokúsil o atentát na pápeža Jána Pavla II.



V seriáli Netflixu "Dievča z Vatikánu" priateľka Orlandiovej tvrdí, že týždeň pred zmiznutím sa jej 15-ročná kamarátka zverila, že ju vo Vatikánskych záhradách obťažovala osoba blízka pápežovi Jánovi Pavlovi II.