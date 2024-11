Rímsky súd opäť znemožnil zadržiavanie migrantov v Albánsku

Rím 11. novembra (TASR) - Rímsky súd postúpil v pondelok Súdnemu dvoru Európskej únie prípad týkajúci sa druhej skupiny žiadateľov o azyl, ktorí boli nedávno prevezení do nového talianskeho centra v Albánsku. Znemožnil tým ich zadržiavanie v tomto centre, v dôsledku čoho by sa malo sedem migrantov čoskoro vrátiť nazad do Talianska, informuje TASR podľa agentúr ANSA a AFP.



Rovnaký súd koncom októbra neodobril zadržiavanie 12 migrantov, ktorých do Albánska previezla talianska loď ako vôbec prvú takúto skupinu v súlade s kontroverznou dohodou Ríma s Tiranou. Podľa tejto dohody mohli byť do migračných centier v Albánsku posielaní migranti pochádzajúci z bezpečných krajín. Ocitli sa však medzi nimi aj Egypt a Bangladéš, ktoré za také nepovažuje Súdny dvor Európskej únie. Rímsky súd vtedy v súlade s verdiktom tejto inštancie povolil migrantom návrat do Talianska.



Talianska vláda však rozhodnutie súdu označila za zaujaté a následne prijala dekrét, v ktorom stanovuje nový zoznam tzv. bezpečných krajín s tým, že ho môže neskôr aktualizovať. Na prvý takýto zoznam následne zaradila dovedna 19 údajne bezpečných krajín vrátane Egypta a Bangladéša. Vláda zároveň tvrdila, že talianske súdy musia v prípade rozhodovať na základe jej dekrétu, a nie zmieneného rozsudku Súdneho dvora EÚ.



Rímsky súd však v pondelok uviedol, že "kritériá na určenie štátu ako bezpečnej krajiny stanovuje právo Európskej únie", pričom súd má "povinnosť vždy a konkrétne overiť" správne uplatňovanie tohto práva, ktoré je nadradené tomu vnútroštátnemu.



Taliansky vicepremiér Matteo Salvini, ktorý je predsedom protiimigračnej strany Liga, označil pondelňajšie rozhodnutie rímskeho súdu za "politické rozhodnutie, ktoré je namierené proti Talianom a ich bezpečnosti".



Kontroverzná migračná dohoda, ktorú vlani uzavrelo Taliansko s Albánskom, sa vzťahuje na dospelých migrantov mužského pohlavia, ktorých zachytili plavidlá talianskeho námorníctva alebo pobrežnej stráže v medzinárodných vodách. Pochádzať tiež musia z tzv. bezpečných krajín. Ich žiadosti o azyl potom posúdia v dvoch albánskych centrách prevádzkovaných Talianskom a v súlade s predpismi tejto krajiny. Centrá v Albánsku dokážu ubytovať stovky ľudí, no momentálne sú prázdne.



Do Talianska sa následne vrátia tí migranti, ktorých žiadosti budú posúdené kladne, zatiaľ čo zamietnutým azylantom bude hroziť deportácia do vlasti. Taliansko sa dohodou s Tiranou stalo prvou členskou krajinou EÚ, ktorá bude vybavovať žiadosti o azyl mimo územia Únie.