Ringo Starr pre covid zrušil vystúpenia na turné v Severnej Amerike

Liverpool 3. októbra (TASR) - Bývalý bubeník hudobnej skupiny The Beatles Ringo Starr mal pozitívny výsledok testu na koronavírus, preto zrušil niekoľko plánovaných vystúpení na svojom turné v Kanade, Spojených štátoch a Mexiku. V pondelok o tom informoval bubeníkov hovorca, uviedla stanica BBC.



Podľa oficiálneho vyjadrenia hovorcu sa 82-ročný Starr zostavuje doma, no dúfa, že sa mu podarí turné čoskoro obnoviť.



Bubeníkova skupina All-Starr zrušila plánované vystúpenia v kanadských provinciách Saskatechewan, Alberta a Britská Kolumbia. O prípadnom zrušení koncertov v Spojených štátoch a Mexiku sa ešte len bude rozhodovať, pripomína BBC.



Vlani sa Ringo Starr priznal, že v počiatkoch pandémie vychádzal von z domu len zriedka, keďže sa bál, že by sa novým koronavírusom mohol nakaziť. Podľa vlastných slov opustil svoje bydlisko len šesťkrát.



Napriek tomu, že bubeník sa dal zaočkovať dvoma dávkami vakcíny proti covidu, stále sa obával koncertovať na turné. To sa zmenilo až v máji tohto roka, odkedy Starr odohral 25 vystúpení.



Ringo Starr sa preslávil ako bubeník legendárnej britskej kapely The Beatles, kde spieval hlavný vokál v piesňach Yellow Submarine či A Little Help From My Friends. Po tom, čo sa The Beatles v roku 1970 rozpadli, Starr si založil vlastnú skupinu All-Starr.