Rinkévičs ocenil snahy Nemecka o prijatie väčšej zodpovednosti

Riga 8. júla (TASR) - Lotyšský prezident Edgars Rinkévičs označil za pozitívny záujem Nemecka prebrať väčšiu zodpovednosť v rámci EÚ a NATO. Vyhlásil to pred príchodom nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, ktorý bol od nedele na návšteve Litvy. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry DPA.



„Nemecko je európska veľmoc a hospodárske centrum. Preto je logické, že Nemecko preberie väčšiu úlohu v európskej bezpečnostnej a obrannej politike. Treba to uvítať," povedal Rinkévičs pre agentúru DPA v Rige.



„Nemecko v priebehu desaťročí presvedčivo dokázalo, že je demokratickým a právnym štátom založeným na hodnotách Západu. Preto nemám žiadne obavy," povedal lotyšský líder odkazujúc na plánované posilnenie nemeckej armády. „Plne podporujem rozvoj nemeckých ozbrojených síl. Je to v záujme bezpečnosti celej Európy,“ zdôraznil.



Steinmeier v utorok zavíta do Rigy a očakáva sa, že počas rozhovorov sa zameria najmä na bezpečnostnú situáciu v Lotyšsku, ktoré susedí s Ruskom a Bieloruskom, píše DPA. Lotyšská hlava štátu bilaterálne vzťahy Berlína a Rigy považuje za „veľmi dobré“.



„Najväčšími spoločnými výzvami sú, samozrejme, ruská agresia voči Ukrajine a hrozba, ktorú Rusko predstavuje pre mier a bezpečnosť v Európe,“ povedal Rinkévičs. Podľa jeho slov je potrebné „výrazne“ posilniť bezpečnosť, obranné kapacity a konkurencieschopnosť EÚ. „Môžeme to zvládnuť iba spoločne a to tak, že urobíme viac ako doteraz,“ dodal lotyšský prezident.