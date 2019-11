Rinne: Vzťahy Ruska a EÚ závisia od riešenia konfliktu na Ukrajine

Moskva 25. novembra (TASR) - Normalizácia vzťahov medzi Ruskom a Európskou úniou závisí od vyriešenia ukrajinského konfliktu. Vyhlásil to fínsky premiér Antti Rinne v pondelok v Moskve na spoločnej tlačovej konferencii s ruským premiérom Dmitrijom Medvedevom.



"Normalizácia vzťahov závisí od vyriešenia ukrajinského konfliktu. Ten narúša vzťahy medzi Ruskom a EÚ," uviedol Rinne, ktorého krajina v tomto polroku predsedá Rade Európskej únie. Taktiež zdôraznil, že Rusko hrá "kľúčovú úlohu" pri riešení tohto konfliktu.



Medvedev podľa agentúry TASS povedal, že Rusko nezruší ako prvé reštriktívne opatrenia zavedené v reakcii na sankcie voči Moskve. "Ak by sme hovorili o prvých krokoch zo strany Ruska, o zrušení niektorých našich sankcií, našich odvetných reštriktívnych opatreniach, odpoveď je jasná: samozrejme, že nejdeme nič rušiť," uviedol ruský premiér. Konštatoval, že mnohí sú nespokojní s týmito sankciami, ale niektoré ruské firmy sa vyslovujú v prospech zachovania odvetných ruských sankcií.



"Vyčkajme - ak môže Ukrajina samotná pokročiť pri riešení svojho vnútroštátneho konfliktu, tak by sa naše vzťahy s EÚ, ktorá si to dáva ako predbežnú podmienku, mohli zlepšiť. Ak nepokročia, znamená to, že tieto sankcie, ako aj naše protisankcie ostanú ešte nejaký čas v platnosti. Vieme však žiť a rozvíjať sa dokonca aj za týchto podmienok," povedal Medvedev a zdôraznil, že "bilaterálne vzťahy s určitými" štátmi EÚ sú pre Rusko "oveľa dôležitejšie" ako celkové vzťahy s EÚ.



"Chceme mať normálne vzťahy s Európskou úniou, avšak nebudeme robiť nič, pokým EÚ nevysloví prianie ich napraviť," uviedol ruský premiér. "Brusel ako prvý narušil vzťahy a teraz by ich ako prví mali napraviť. Je tam nové vedenie, lopta je na ich strane, my sme žiadne kontakty neprerušili," uviedol Medvedev.



Fínsky premiér Rinne tiež vyzval Rusko, aby sa pridalo do medzinárodnej koalície ministrov financií pre opatrenia v oblasti klímy. V tejto koalícii je v súčasnosti 50 štátov. "Môžeme dosiahnuť veľa, ak budeme konať spoločne," dodal fínsky premiér.