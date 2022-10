Rishi Sunak je oficiálne britským premiérom

Britský kráľ Karol III. (vľavo) prijal Rishiho Sunaka počas audiencie v Buckinghamskom paláci 25. októbra 2022 v Londýne. Foto: TASR/AP

Sunak: Predchádzajúca vláda urobila chyby, my ich budeme naprávať

Na snímke nový britský premiér Rishi Sunak počas prejavu na Downing Street 10 v Londýne 25. októbra 2022. Foto: TASR/AP

Novému britskému premiérovi gratulujú Johnson, Macron i Zelenskyj

Sunakovi gratulujú aj nemecký kancelár Olaf Scholz a americký prezident Joe Biden

TASR prináša profil prvého britského premiéra patriaceho k etnickej menšine.







Rishi Sunak sa narodil 12. mája 1980 v prístavnom meste Southampton v grófstve Hampshire na juhu Spojeného kráľovstva ako najstarší z troch detí. Jeho rodičia, ktorí majú indické korene, sa narodili v britských kolóniách – otec v Keni a matka v Tanzánii. Na Britské ostrovy sa prisťahovali v 60. rokoch minulého storočia.



Rishi Sunak študoval filozofiu, politiku a ekonómiu na Oxfordskej univerzite. Na Stanfordovej univerzite v USA, kde sa zoznámil so svojou budúcou manželkou, získal v roku 2006 titul MBA.



Jeho manželka Akshata Murtyová (Akšata Múrtiová) je dcérou Nárájanu Múrtiho, indického multimiliardára a spoluzakladateľa indickej nadnárodnej spoločnosti Infosy, ktorá podniká v oblasti informačných technológií.



Pred vstupom do politiky pracoval Sunak v niekoľkých popredných investičných spoločnostiach vrátane banky Goldman Sachs.



Do britského parlamentu zasadol po prvýkrát za Konzervatívnu stranu v máji 2015, pričom patril k najbohatším poslancom. Spoločne s manželkou sa ich majetok odhaduje na 861 miliónov eur. V referende o členstve Spojeného kráľovstva v Európskej únii, ktoré sa konalo 23. júna 2016, hlasoval Sunak za vystúpenie z EÚ.



Od januára 2018 do júla 2019 bol námestníkom na ministerstve pre miestny rozvoj a od júla 2019 bol prvým námestníkom ministra financií Sajida Javida, ktorého nahradil vo funkcii vo februári 2020. Post ministra financií zastával v kabinete Borisa Johnsona do 5. júla 2022. Johnson vtedy oznámil rezignáciu; proces odštartovala kauza vymenovania Chrisa Pinchera do vnútrostraníckej funkcie aj napriek podozreniam zo sexuálneho obťažovania, o ktorých Johnson vedel.



Sunak, ktorý je v poradí tretím britským predsedom vlády v priebehu dvoch mesiacov, sa o tento post usiloval už v predchádzajúcich voľbách lídra Konzervatívnej strany. V hlasovaní členskej základne prehral s Liz Trussovou. Tá však 20. októbra 2022 – iba po 45 dňoch vo funkcii premiérky – oznámila, že odstupuje z najvyššieho straníckeho i vládneho postu.



Na čelo Konzervatívnej strany sa Sunak postavil 24. októbra 2022 po tom, ako pred plánovaným nezáväzným hlasovaním v poslaneckom klube strany ako jediný z kandidátov získal pre svoju nomináciu dostatočnú podporu poslancov a jeho súperka Penny Mordauntová zo súboja odstúpila. Ako líder konzervatívcov získal súčasne aj nomináciu na post šéfa britskej vlády.



Štyridsaťdvaročný Rishi Sunak, otec dvoch dcér, sa stal 25. októbra 2022 najmladším britským premiérom za uplynulých viac než 200 rokov.











Londýn 25. októbra (TASR) - Britský kráľ Karol III. v utorok vymenoval Rishiho Sunaka za nového premiéra. Informuje o tom TASR na základe správy televízie Sky News.Sunak sa stal 57. premiérom v dejinách Británie – a tretím v priebehu necelých dvoch mesiacov. Je prvým príslušníkom etnickej menšiny, ktorý prevzal tento úrad, a vo veku 42 rokov sa stal najmladším premiérom v Británii za uplynulé dve storočia.Nový premiér sa teraz premiestni do úradu na Downing Street 10 v Londýne a na ulici tam prednesie svoj prvý prejav. Komentátori televízie BBC si všimli, že zriadenci preňho pripravili iný, tradičnejší rečnícky pultík, než spoza ktorého predpoludním predniesla svoj posledný prejav vo funkcii premiérky Liz Trussová.Denník The Guardian informuje, že Sunakov prejav nebude sprevádzať potlesk jeho priaznivcov. Jeho tím údajne usúdil, že by to nebolo vhodné v situácii, keď jeho predchodkyňa Trussová – v lete protikandidátka na post lídra Konzervatívnej strany – odstúpila iba po 49 dňoch vo funkcii predsedníčky vlády.Predchádzajúca britská vláda premiérky Liz Trussovej sa dopustila chýb, ktoré neboli výsledkom zlovôle, avšak napriek tomu k nim došlo, vyhlásil vo svojom prvom prejave v utorok nový premiér Rishi Sunak s tým, že okamžite začne pracovať na ich náprave. Pred prejavom i po ňom bolo na ulici počuť nespokojencov pokrikujúcich na Sunaka, informuje TASR.Sunak priznal, že Británia v súčasnosti čelí. Poukázal, že k tomu prispievajú predovšetkým dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 a ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu.Svojej predchodkyni Trussovej uznal, že sa snažila naštartovať hospodársky rast, avšak práve pri tomto úsilí došlo k chybám, dodal. Prisľúbil, že hlavným programom jeho vlády bude hospodárska stabilita a že budúce generácie nebudú musieť splácať dlhy tej dnešnej.Prihlásil sa k programovému vyhláseniu konzervatívnej vlády, ktorá vznikla po parlamentných voľbách v roku 2019. Chce podľa vlastných slov podporovať zdravotníctvo, školstvo a ozbrojené sily, zaistiť bezpečnosť na uliciach, chrániť hranice a tiež životné prostredie.Poďakoval sa bývalému premiérovi Borisovi Johnsonovi, pod ktorým do leta pôsobil ako minister financií, zana čele vlády, počas ktorej Británia okrem iného opustila Európsku úniu. Sunak si podľa vlastných slov na Johnsonovi cení jehoNovému predsedovi britskej vlády Rishimu Sunakovi zagratulovali v utorok expremiér Boris Johnson, francúzsky prezident Emmanuel Macron, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. TASR informuje na základe správ agentúry AFP.Johnson na sociálnej sieti Twitter konštatoval, žeŠéf Elyzejského paláca Macron na Twitteri poznamenal, že Paríž a Londýn budúuviedol Zelenskyj. Dodal, že verí tomu, že Sunak bude schopnýPredsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v reakcii na Sunakovo vymenovanie do funkcie kráľom Karolom III. na Twitteri napísala:Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom označil za. Na sociálnej sieti vyjadril odhodlanie konštruktívne pracovať s cieľom starať sa o partnerstvo s Britániou - za dodržiavania vzájomných dohôd.uviedol.Protokol o Írsku a Severnom Írsku je súčasťou dohody, v rámci ktorej Británia 31. januára 2020 vystúpila z EÚ. Podľa neho Severné Írsko naďalej podlieha súboru pravidiel EÚ o colnej únii a jednotnom trhu, čo by malo zabrániť obnoveniu tzv. tvrdej hranice medzi Severným Írskom a Írskom, ktoré je členskou krajinou EÚ.Sunak bol ministrom financií od februára 2020 do júla 2022 - vo vláde bývalého premiéra Borisa Johnsona. Ten v januári 2020 podpísal s EÚ dohodu o tomto protokole, pripomína AFP. Nový premiér však smerovanie svojej vlády v súvislosti s protokolom ešte verejne neprezentoval.napísal Scholz na Twitteri.Sunakovi k vymenovaniu v utorok zagratuloval aj americký prezident Joe Biden.napísal Biden na Twitteri.Americký prezident už v pondelok označil ako prelomový výber Rishiho Sunaka za nového lídra britskej konzervatívnej strany, a teda aj britského premiéra. Sunak sa v pondelok stal lídrom konzervatívcov, keď získal dostatočnú podporu poslancov a jeho súperka Penny Mordauntová zo súboja odstúpila.Sunak sa stal 57. premiérom v dejinách Británie – a tretím v priebehu necelých dvoch mesiacov. Je prvým príslušníkom etnickej menšiny, ktorý prevzal tento úrad, a vo veku 42 rokov sa stal najmladším premiérom v Británii za uplynulé dve storočia.Nový britský premiér po vymenovaní do úradu prisľúbil, že bude pokračovať v podpore Ukrajiny v boji proti ruským inváznym silám.