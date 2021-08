Ritu Flores z projektu Pussy Riot po absolvovaní trestu opäť zadržali

Moskva 12. augusta (TASR) - Účastníčku punkového projektu Pussy Riot Ritu Flores zadržali vo štvrtok pred vchodom do vyšetrovacej väznice v Moskve, odkiaľ bola krátko predtým prepustená na slobodu po 15 dňoch väzby uvalenej v správnom konaní. Uviedla to agentúra DPA.



Dôvod jej opätovného vzatia do väzby zatiaľ nie je známy. Posledných 15 dní bola Rita Flores, občianskym menom Margarita Konovalovová, vo väzení za neuposlúchnutie pokynov policajta.



Agentúra DPA pripomenula, že na dva na seba nadväzujúce tresty odňatia slobody boli od začiatku júna odsúdení viacerí účastníci projektu Pussy Riot alebo ich sympatizanti.



Traja z nich - Veronika Nikuľšinová, režisérka Anna Kuzminych a Alexandr Sofejev - po odpykaní si oboch nadväzujúcich trestov z Ruska odišli, dodal spravodajský web Meduza.io.



Aktivistické umelecké zoskupenie Pussy Riot opakovane spôsobuje rozruch svojimi radikálnymi vystúpeniami, ktoré sú často protestom proti politike vlády prezidenta Vladimira Putina.