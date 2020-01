Rivlin na fóre hovoril o hrozbe antisemitizmu, Netanjahu o Iráne

Jeruzalem 23. januára (TASR) - Izraelský prezident Reuven Rivlin sa poďakoval vo štvrtok predstaviteľom takmer 50 krajín, ktorí sa zúčastňujú na Svetovom fóre o holokauste v Jeruzaleme, za prejavy solidarity so židovským národom. Premiér Benjamin Netanjahu zase v rámci štvrtkového podujatia vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby jednotne vzdorovalo Iránu, informovala tlačová agentúra DPA.



"Antisemitizmus, to nie sú len Židia," povedal 80-ročný Rivlin počas vystúpenia na úvod fóra v múzeu Jad va-šem, hlavnom izraelskom pamätníku obetí a hrdinov holokaustu v Jeruzaleme. "Antisemitizmus a rasizmus sú zhubné choroby, ktoré ničia spoločenstvá zvnútra," dodal prezident.



"Od udalostí šoa (holokaustu) sa vzďaľujeme, ale musíme si ich pripomínať. Pripomíname si ich preto, lebo vieme, že ak to nebudeme robiť, dejiny sa budú opakovať," pokračoval Rivlin.



Netanjahu vo svojom prejave požadoval zaujatie "spoločného a rozhodného postoja voči najantisemitickejšiemu režimu sveta, ktorý vyvíja jadrové zbrane a jediný židovský štát chce zničiť". Podľa 70-ročného premiéra Irán utláča vlastné obyvateľstvo a ohrozuje svetovú bezpečnosť. "Izraelčania urobia všetko, čo budú musieť, aby ubránili svoj štát," varoval.



Piate Svetové fórum o holokauste sa koná v múzeu Jad va-šem pri príležitosti 75. výročia oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Zúčastňujú sa na ňom delegácie zo 49 štátov sveta, pričom 41 z nich vedie hlava štátu. Medzi najprominentnejších hostí patria americký viceprezident Mike Pence, ruský prezident Vladimir Putin, britský princ Charles a francúzsky prezident Emmanuel Macron. Slovensko zastupuje prezidentka Zuzana Čaputová.



Netanjahu vyzdvihol boj spojeneckých mocností v druhej svetovej vojne a ich víťazstvo nad nacistickým Nemeckom, za čo podľa neho museli zaplatiť vysokú daň.



Fórum s mottom "Pamätať na holokaust, bojovať proti antisemitizmu" organizujú kancelária izraelského prezidenta Rivlina, pamätník obetí a hrdinov holokaustu Jad va-šem a nadácia World Holocaust Forum Foundation, ktorá bola založená filantropom a aktivistom Mošem Kantorom pochádzajúcim z Moskvy.