Riziko jadrovej katastrofy na Ukrajine je stále vysoké

Berlín 18. februára (TASR) - Riziko jadrovej katastrofy v niektorej atómovej elektrárni na Ukrajine v dôsledku bojov alebo odpojenia od vonkajších zdrojov energie je stále veľmi vysoké, i keď sa tejto téme už nevenuje tak veľa pozornosti. V sobotu to uviedla riaditeľka nemeckého Spolkového úradu pre ochranu pred žiarením (BfS) Inge Pauliniová. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Pauliniová vyhlásila, že pokiaľ bude vojna pokračovať, stále existuje riziko potenciálnej jadrovej katastrofy. Dodala, že najviac sa obáva toho, že by ukrajinské atómové elektrárne prišli o zdroj energie. Zlyhanie vonkajších napájacích a záložných zdrojov by totiž podľa nej mohlo mať hrozivé následky.



"Pre bezpečnú prevádzku atómových elektrárni je elektrická energia absolútne kľúčová," vysvetlila riaditeľka a dodala, že situáciu môžu zhoršiť prebiehajúce boje.



Situácia je napätá najmä v okolí Záporožskej atómovej elektrárne (ZAES), ktorú krátko o začiatku vojny na Ukrajine ovládli ruské jednotky. Vlani bola táto najväčšia atómová elektráreň v Európe viackrát terčom ostreľovania a vyskytli sa v nej aj výpadky elektrickej energie.



Pauliniová sa tiež domnieva, že najlepším krokom by v súčasnosti bolo vyhlásenie bezpečnostnej zóny v okolí ZAES, na čo vyzýva aj Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE).