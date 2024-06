Riziko ruského zasahovania do volieb vo V. Británii je znepokojujúce

Londýn 30. júna (TASR) - Riziko ruského zasahovania do predvolebnej kampane pred parlamentnými voľbami v Spojenom kráľovstve je "veľmi znepokojujúce". Vyhlásil to podpredseda vlády Oliver Dowden, informuje TASR podľa nedeľnej správy agentúry DPA.



Podpredseda vlády sa pre austrálsku verejnoprávnu televíziu ABC odvolal na zistenia pri sledovaní piatich facebookových stránok. Na prvý pohľad nesúvisiace stránky začali produkovať informácie v prospech Kremľa, vrátane podpory pre protestnú stranu Reform UK a jej lídra Nigela Faragea. Tento politik bol tiež jedným z iniciátorov brexitu - odchodu Británie z EÚ.



Znevažovanie zahraničných aktérov a propagácia strán a názorov v prospech Kremľa v kyberpriestore "je vážne znepokojujúce vidieť počas volebnej kampane", povedal Dowden pre The Sunday Times.



Podľa ABC sa zdalo, že stránky majú navzájom len málo spoločných tém. Preskúmaním pripojených údajov o polohe administrátorov stránok, platených reklám a analýzou podobného a zdieľaného obsahu sa však ukázala ich cielená spolupráca. Sieť stránok má svojich správcov v Nigérii, pričom aj predchádzajúce online ruské propagandistické siete často pôsobili z Afriky.