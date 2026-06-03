< sekcia Zahraničie
RIZIKO ZÁPLAV v Tokiu: Tropická búrka dorazila k japonskému pobrežiu
Silný dážď už ochromil cestnú dopravu v Tokiu, stovky letov sú zrušené a vlaková doprava bola prerušená alebo meškala.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tokio 3. júna (TASR) - Tropická búrka Čang-mi dorazila k japonskému pobrežiu na juhozápade hlavného ostrova Honšú. Informovala o tom agentúra Kjódó s tým, že meteorológovia varujú pred záplavami a extrémnymi lejakmi. TASR o tom píše na základe správy agentúry AP.
Silný dážď už ochromil cestnú dopravu v Tokiu, stovky letov sú zrušené a vlaková doprava bola prerušená alebo meškala. Viac ako 5000 domácností zostalo bez dodávok elektriny. V centre metropoly úrady vyzvali obyvateľov v blízkosti jednej z riek, aby sa premiestnili do bezpečia. Na televíznych záberoch bolo vidieť rozvodnenú, kalnú vodu, ktorá sa takmer vylievala z koryta.
Tropická búrka Čang-mi sa nachádzala východne od mesta Šima a pohybovala sa severovýchodne, pričom v stredu pred obedom ju sprevádzal vietor s rýchlosťou 90 kilometrov za hodinu, uviedol Japonský meteorologický úrad.
Zároveň vydal najvyšší stupeň varovania pred záplavami v niekoľkých oblastiach stredného a východného Japonska a vyzval ľudí žijúcich pri riekach a v ohrozených oblastiach, aby sa presunuli do vyšších polôh.
Búrka priniesla za posledných 24 hodín v oblasti Owase v strednom Japonsku 50 centimetrov zrážok. V niektorých oblastiach vrátane Tokia sa do štvrtkového rána očakáva až 20 centimetrov dažďa.
Čang-mi predtým zasiahla pevninu v prefektúre Wakayama ako tajfún so silou vetra 126 km/h. Neskôr sa presunula do vnútrozemia a výrazne zoslabla. Očakáva sa, že si počas väčšiny dňa udrží silu tropickej búrky.
Tajfún najprv udrel na južný ostrov Okinawa a v jeho dôsledku utrpelo ľahké zranenia 15 ľudí. Viac než 17.000 domácností v tejto rovnomennej prefektúre a ďalších 30.000 v Kagošime zostali v utorok ráno bez dodávok elektriny.
Silný dážď už ochromil cestnú dopravu v Tokiu, stovky letov sú zrušené a vlaková doprava bola prerušená alebo meškala. Viac ako 5000 domácností zostalo bez dodávok elektriny. V centre metropoly úrady vyzvali obyvateľov v blízkosti jednej z riek, aby sa premiestnili do bezpečia. Na televíznych záberoch bolo vidieť rozvodnenú, kalnú vodu, ktorá sa takmer vylievala z koryta.
Tropická búrka Čang-mi sa nachádzala východne od mesta Šima a pohybovala sa severovýchodne, pričom v stredu pred obedom ju sprevádzal vietor s rýchlosťou 90 kilometrov za hodinu, uviedol Japonský meteorologický úrad.
Zároveň vydal najvyšší stupeň varovania pred záplavami v niekoľkých oblastiach stredného a východného Japonska a vyzval ľudí žijúcich pri riekach a v ohrozených oblastiach, aby sa presunuli do vyšších polôh.
Búrka priniesla za posledných 24 hodín v oblasti Owase v strednom Japonsku 50 centimetrov zrážok. V niektorých oblastiach vrátane Tokia sa do štvrtkového rána očakáva až 20 centimetrov dažďa.
Čang-mi predtým zasiahla pevninu v prefektúre Wakayama ako tajfún so silou vetra 126 km/h. Neskôr sa presunula do vnútrozemia a výrazne zoslabla. Očakáva sa, že si počas väčšiny dňa udrží silu tropickej búrky.
Tajfún najprv udrel na južný ostrov Okinawa a v jeho dôsledku utrpelo ľahké zranenia 15 ľudí. Viac než 17.000 domácností v tejto rovnomennej prefektúre a ďalších 30.000 v Kagošime zostali v utorok ráno bez dodávok elektriny.