Riziko, že asteroid zasiahne Zem v roku 2032 sa znížilo na 1,5%

Washington 20. februára (TASR) - Riziko, že Zem v roku 2032 zasiahne asteroid sa podľa amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) znížilo na 1,5 percenta. Podľa vedcov však stále ide o veľmi vysokú pravdepodobnosť. TASR informáciu prevzala z agentúry DPA.



Experti odhadujú, že asteroid s názvom 2024 YR4 má priemer od 40 do 100 metrov. Ešte v utorok vedci odhadovali na 3,1 percenta pravdepodobnosť, že v budúcnosti zasiahne planétu. Išlo o najvyššiu hodnotu aká bola doteraz zaznamenaná pri objekte tejto veľkosti. Odborníci očakávajú, že pravdepodobnosť zrážky sa bude meniť s pribúdajúcimi pozorovaniami.



Odborná komunita varuje, že v prípade dopadu asteroidu následný výbuch môže spôsobiť vážne škody až 50 kilometrov od miesta dopadu.



Vedci zatiaľ nedokážu odhadnúť miesto dopadu. Podľa Medzinárodnej siete varovania pred asteroidmi (IAWN) sa "koridor rizika dopadu" tiahne východnou časťou Tichého oceánu na sever Južnej Ameriky a pokračuje Atlantickým oceánom do Afriky, Arabského mora a južnej Ázie. Vedci nevylúčili ani možnosť, že by asteroid dopadol na povrch Mesiaca.



Asteroid astronómovia objavili v decembri pri pozorovaní v Čile.