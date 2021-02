Rizikoví cestujúci do Británie musia ísť od 15. februára do karantény

Londýn 5. februára (AFP) - Britská vláda vo štvrtok potvrdila, že od 15. februára budú musieť ľudia vracajúci sa z viac ako 30 krajín označených za rizikové absolvovať karanténu v hoteli. Informovala o tom agentúra AFP.



Toto opatrenie sa bude týkať občanov Spojeného kráľovstva a osôb s trvalým pobytom v tejto krajine, ktorí sa vracajú z 33 krajín označených za "vysoko rizikové" v spojitosti s novými variantmi koronavírusu SARS-CoV-2. Po príchode do krajiny sa cestujúci budú musieť na 10 dní izolovať vo vládou schválených zariadeniach.



Iní návštevníci z týchto rizikových krajín, ktorí nie sú britskí občania alebo osoby s trvalým pobytom, majú na základe súčasných opatrení vstup úplne zakázaný.



Medzi rizikové krajiny patria najmä štáty Južnej Ameriky a Afriky vrátane Argentíny, Brazílie či Venezuely, uvádza na svojej webovej stránke denník The Independent. Z európskych krajín je na zozname Portugalsko.



Britské ministerstvo zdravotníctva podľa svojich vyjadrení požiadalo hotely v blízkosti prístavov a letísk, aby predložili svoje návrhy v súvislosti s podporou tohto programu pred tým, ako s nimi vláda uzavrie dohodu.



Britský minister zdravotníctva Matt Hancock absolvoval vo štvrtok rozhovory s austrálskym premiérom a ministerstvo má absolvovať aj rozhovory so zástupcami Nového Zélandu. Obe tieto krajiny zaviedli podobné opatrenia.



Desaťdňový pobyt v karanténe bude Britov a obyvateľov vracajúcich sa do krajiny stáť 1500 libier (približne 1700 eur) a bude zahŕňať jedlá podávané ku dverám hotelovej izby a dozor vo forme pracovníkov bezpečnostných služieb, píše AFP.



Britský premiér Boris Johnson v pondelok vyhlásil, že v súvislosti s novými, pravdepodobne nákazlivejšími variantmi koronavírusu uvažuje nad sprísnením karanténnych opatrení na hraniciach.



"Musíme si uvedomiť, že existuje prinajmenšom teoretické riziko, že tu budeme mať variant vírusu, proti ktorému bude vakcína neúčinná. Musíme byť preto schopní udržať to pod kontrolou," povedal Johnson.