RKI: Nemecko porazilo tretiu vlnu pandémie koronavírusu

Berlín 1. júna (TASR) - Nemecký Inštitút Roberta Kocha (RKI) znížil v utorok riziko nákazy koronavírusom v krajine z "veľmi vysokého" na "vysoké" v súvislosti so znižujúcim sa počtom nových prípadov infikovaných. Na tlačovej konferencii v Berlíne to oznámil nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn.



"Situácia sa výrazne zlepšuje, ale sme stále uprostred tejto pandémie," varoval Spahn. Očkovacia kampaň podľa jeho slov prebieha naplno a je už vidieť prvé výsledky, informoval magazín Der Spiegel.



Prvú dávku vakcíny proti covidu dostala v Nemecku už približne polovica dospelých a obe dávky zhruba 18 percent ľudí. Na výrazné uvoľnenie opatrení je však potrebné, aby bolo zaočkovaných až 80 percent obyvateľstva, zdôraznil Spahn. Do polovice júla by malo možnosť dať sa zaočkovať dostať 80-90 percent dospelých Nemcov.



"Tretiu vlnu sme spoločne zvládli, je to veľký úspech," povedal šéf RKI Lothar Wieler. Dodal, že ide o "posledné metre maratónu", čo sa týka zvládnutia tejto zdravotnej krízy. Upozornil ale na nutnosť dodržiavania hygienických pravidiel. "Potrebujeme opatrenia a potrebujeme i očkovanie," uviedol. Takisto je dôležité dostať pandémiu pod kontrolu aj na medzinárodnej úrovni a pomôcť s dodávkami očkovacích látok aj ostatným krajinám.



RKI označil Nemecko za krajinu s "veľmi vysokým" nebezpečenstvom nákazy covidom 11. decembra 2020, pripomína Der Spiegel.



Za uplynulých 24 hodín zaznamenal RKI prírastok 1785 novonakazených, čo je o 126 menej než pred týždňom. Pribudlo tiež 153 obetí pandémie a ich celkový počet v krajine tak stúpol na 88.595. Pozitívne testovaných bolo od začiatku pandémie viac ako 3,68 miliónov obyvateľov Nemecka.