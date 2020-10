ŠTÚDIA: Obmedzenia verejného života budú platiť aj s vakcínou

Berlín 13. októbra (TASR) – Verejný život zostane obmedzený aj po tom, ako bude vyvinutá účinná vakcína proti novému koronavírusu. Vyplýva to zo strategického dokumentu nemeckého Inštitútu Roberta Kocha (RKI), ktorý bol zverejnený v utorok a informovala o ňom agentúra DPA.



Je pravdepodobné, že do roku 2021 bude v obehu minimálne jedna účinná vakcína proti koronavírusu, tá však bude zrejme určená primárne pre najviac ohrozené skupiny ľudí a potrvá dlhšiu dobu, kým sa dostane medzi širokú verejnosť.



„Určité obmeny každodenného života, ako napríklad dodržiavanie odstupu, hygienických pravidiel, nosenie rúšok, vetranie a premiestnenie voľnočasových aktivít do vonkajších priestorov, zostanú v dohľadnej budúcnosti v platnosti," uvádza RKI.



Nemecko oznámilo v utorok podľa údajov RKI za uplynulé 24-hodinové obdobie 4122 nových prípadov nákazy koronavírusom.



Vzhľadom na narastajúci počet infikovaných sa v rámci decentralizovaného systému v Nemecku objavujú výzvy na jednotné a jasne zrozumiteľné pravidlá v súvislosti s opatreniami proti pandémii COVID-19.



„Pri riešení pandémie potrebujeme v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch časovo a regionálne obmedzené opatrenia, ktoré budú prispôsobené riziku (nákazy v danej oblasti)," povedal šéf RKI Lothar Wieler.



Strategickými cieľmi v boji proti šíreniu koronavírusu sú podľa RKI snaha o minimalizovanie šírenia pandémie aj jej zdravotných následkov a zároveň čo najmenšie obmedzenia celospoločenského života aj hospodárskeho chodu krajiny.



Čo sa týka cestovania – či už z pracovných alebo súkromných dôvodov – RKI uvádza, že zvýšená mobilita predstavuje aj zvýšené riziko nákazy. Toto riziko však podľa RKI nezávisí primárne od miesta cesty, ale vo veľkej miere od správania sa človeka v oblasti, kde k šíreniu vírusu dochádza.



RKI sa ďalej vyslovil za očkovanie proti chrípke a pneumokokom, a to najmä v súvislosti s rizikovými skupinami ľudí.



„Pre kontrolu pandémie zohrávajú v nasledujúcich mesiacoch, najmä v chladnom ročnom období, rozhodujúcu úlohu očkovacie látky proti iným ochoreniam dýchacích ciest," tvrdí RKI. Takýmto spôsobom by bolo možné ochrániť ľudí a odbremeniť systém zdravotníctva, dodáva RKI.